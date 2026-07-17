Ωδή στον αμοραλισμό part II - O Τσίπρας ανακάλυψε τον «πρωθυπουργικό πολίτη»

Συμφωνήσαμε με κάποιους (μορφωμένους αλλά όχι αντικειμενικούς) φίλους να παρακολουθήσουμε στενά τον νέο πολιτικό λόγο του Αλέξη του Τσίπρα.

Εστιάζοντας σε αυτά που λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Πώς τα λέει και τι εννοεί. Ως προϊόν εκτίμησης γιατί άνθρωπος να μου μιλήσει από την Αμαλίας δεν υπάρχει, εννοείται.

Οπότε, κάπως έτσι λέμε να πάμε στην προεκλογική περίοδο (από την επόμενη σεζόν).

Διαβάζοντας προσεκτικά τον αμοραλισμό του κ. Τσίπρα.

Ο οποίος εμφανίστηκε σε μια διαδικτυακή συνάντηση με πολίτες για να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις.

Και απεφάνθη ότι δεν μπορεί τους... τζάμπα μάγκες αριστερούς που είναι μονίμως διαμαρτυρόμενοι αλλά δεν θέλουν να πάρουν τη διακυβέρνηση «παρά μόνο στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού».

«Αυτοί ήταν η κυβέρνησή του», είπε τσαντισμένος ένας από τους ανθρώπους που έχει ορκιστεί να «κυνηγήσει» πολιτικά τον κ. Τσίπρα θεωρώντας τον επικίνδυνο για τη χώρα και την αισθητική μας.

Υπερβολές.

Δημοκρατία εσύ σούπερ σταρ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία. Αντέτεινα εγώ.

Πώς να στηρίξω όμως το εγχείρημα, που πιστεύω ότι θα μας δώσει καλές δημοσιογραφικές στιγμές, όταν ο ενδιαφερόμενος δεν... βοηθάει.

«Όποιος παίρνει την ευθύνη έχει και κόστος. Άρα λοιπόν αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολο που μπορεί να πει ένας πρωθυπουργικός πολίτης. Ότι η πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη προς ένα καλύτερο κόσμο δεν είναι ευθύγραμμη. Έχει ανηφόρες και κατηφόρες και δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Το ζήτημα είναι να μη χάσουμε την ψυχή μας. Το στόχο μας, την καρδιά μας».

«Πρωθυπουργικός πολίτης».

Θα έχουμε ένα εξαιρετικό (προεκλογικό) Φθινόπωρο.