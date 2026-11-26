Την ανάγκη η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις ανέδειξαν διεθνείς εμπειρογνώμονες σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η SCOHRE. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι επικείμενες αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πιθανές επιπτώσεις των αυστηρότερων περιορισμών και ο κίνδυνος ενίσχυσης του παράνομου εμπορίου.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού (TPD3) και της Οδηγίας για τη Διαφήμιση Προϊόντων Καπνού (TAD). Οι ομιλητές υποστήριξαν ότι οι νέοι κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των προϊόντων, αλλά και τις πραγματικές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι περιορισμοί στην αγορά και στη δημόσια υγεία.

Ο Clive Bates, διευθυντής της Counterfactual Consulting Ltd και πρώην επικεφαλής του οργανισμού Action on Smoking and Health στο Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποίησε ότι η εξίσωση όλων των προϊόντων νικοτίνης με τα συμβατικά τσιγάρα ενδέχεται να περιορίσει τις επιλογές των ενήλικων καπνιστών που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Όπως ανέφερε, οι προτάσεις που εξετάζονται περιλαμβάνουν αυστηρότερα όρια περιεκτικότητας σε νικοτίνη, περιορισμούς στις γεύσεις και πιθανές απαγορεύσεις σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοιες παρεμβάσεις στην ανάπτυξη παράνομων αγορών. Επικαλούμενος στοιχεία του Ινστιτούτου Fraunhofer, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν τα μισά προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου που διακινούνται στην ΕΕ προέρχονται ήδη από παράτυπα κανάλια, υποστήριξε ότι οι υπερβολικά αυστηροί περιορισμοί μπορεί να ενισχύσουν περαιτέρω το φαινόμενο. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ένα πολύ χαμηλό ανώτατο όριο νικοτίνης στα σακουλάκια νικοτίνης θα μπορούσε να οδηγήσει μεγάλο μέρος της σημερινής αγοράς εκτός νόμιμου πλαισίου.

Στο ίδιο θέμα στάθηκε και ο Δρ Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση. Όπως παρατήρησε, η ευρωπαϊκή πολιτική φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στους περιορισμούς των εναλλακτικών προϊόντων, χωρίς να δίνει την ίδια βαρύτητα στο πρόβλημα του συμβατικού καπνίσματος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι μια αποτελεσματική πολιτική πρέπει να ξεκινά από τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και όχι να επιλέγει μόνο εκείνα που επιβεβαιώνουν μια ήδη ειλημμένη απόφαση. Ως παράδειγμα ανέφερε την Αυστραλία, όπου οι αυστηροί περιορισμοί στην πρόσβαση στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και η υψηλή φορολογία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος της αγοράς σε παράνομους διαύλους. Αναφέρθηκε επίσης σε ανασκόπηση Cochrane, η οποία δείχνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι αποτελεσματικότερα από τις θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης για όσους προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής David Sweanor, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Δικαίου, Πολιτικής και Ηθικής της Υγείας του Πανεπιστημίου της Οτάβα, έθεσε στο επίκεντρο την έννοια της μείωσης της βλάβης. Υπενθύμισε ότι η εξάρτηση από τη νικοτίνη και οι σοβαρές συνέπειες του καπνίσματος συνδέονται με διαφορετικούς παράγοντες, επισημαίνοντας ότι η καύση του καπνού αποτελεί βασική πηγή των επικίνδυνων ουσιών που εισπνέουν οι καπνιστές. Ως παράδειγμα διαφορετικής προσέγγισης ανέφερε τη Σουηδία, όπου η ευρεία χρήση προϊόντων χωρίς καύση συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι πολιτικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αυτονομία των ενηλίκων και να τους παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες και επιλογές, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε απαγορεύσεις. Κατά την άποψή του, η ρύθμιση και η φορολογία θα πρέπει να αντανακλούν το διαφορετικό επίπεδο κινδύνου κάθε προϊόντος.

Στην ανάγκη για πιο συνεπή αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων αναφέρθηκε και ο ψυχίατρος και πρώην ευρωβουλευτής Δρ Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Όπως εξήγησε, οι αρχές θα πρέπει να εξετάζουν κάθε προϊόν σε σχέση με τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται. Για έναν ενήλικο καπνιστή, η ουσιαστική σύγκριση είναι με τη συνέχιση του συμβατικού καπνίσματος, ενώ για κάποιον που δεν έχει καπνίσει ποτέ, το ζητούμενο είναι να παραμείνει μακριά από τη νικοτίνη.

Ο Δρ Κυμπουρόπουλος πρότεινε, παράλληλα, την αξιοποίηση επικυρωμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής επιστήμης, ώστε οι επιστημονικές γνώσεις να επικαιροποιούνται διαρκώς και οι επιπτώσεις των νέων κανόνων να παρακολουθούνται στην πράξη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά καπνίσματος και χρειάζονται πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις.

Κοινό σημείο των παρεμβάσεων ήταν ότι η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν θα πρέπει να κρίνεται μόνο από το πόσο αυστηροί είναι οι κανόνες, αλλά κυρίως από τα αποτελέσματά τους. Οι ομιλητές κάλεσαν επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και καταναλωτές να συμμετάσχουν ενεργά στις επικείμενες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις του 2027, καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης της SCOHRE ήταν ότι η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί πολιτικές που αξιολογούν με συνέπεια τα διαθέσιμα δεδομένα, διακρίνουν τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου και εξετάζουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες κάθε νομοθετικής επιλογής.