Ελλάδα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Εργαζόμενοι Καύσωνας

Οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας για τον καύσωνα

Το υπουργείο υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για την προστασία της υγείας των εργαζομένων εν μέσω καύσωνα.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
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Την ισχύουσα νομοθεσία υπενθύμισε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ακολουθηθούν από τις επιχειρήσεις προκειμένου να προφυλαχθεί η υγεία των εργαζομένων εν μέσω καύσωνα

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ακόμη και παύση εργασιών σε κάποιες περιπτώσεις. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο 34666/03.06.2024 για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, καθώς και ειδικές προβλέψεις για τις ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι στα οργανωτικά μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, και η παύση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής, όταν οι συνθήκες εργασίας καθίστανται επικίνδυνες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι την τήρηση των μέτρων προστασίας ελέγχουν οι αρμόδιοι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

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Ελλάδα Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Εργαζόμενοι Καύσωνας

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