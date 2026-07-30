Οδηγός έχει δεμένα δύο γαϊδουράκια σε αγροτικό και τα σέρνει στον δρόμο - Βίντεο σοκ

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί ένα βίντεο που καταγράφηκε στις 28 Ιουλίου στη Ρόδο. Στις εικόνες εμφανίζεται ένας άνδρας να κινείται με αγροτικό όχημα, έχοντας πίσω του δύο γαϊδουράκια δεμένα με σχοινιά, τα οποία αναγκάζονται να ακολουθούν το όχημα. Παράλληλα, ακούγεται να ζητά από μία κοπέλα να τον βοηθήσει με τα σχοινιά.

Σχηματίζεται δικογραφία

Όπως γράφει η rodiaki, υποβλήθηκε καταγγελία για υπόθεση φερόμενης κακομεταχείρισης ζώου, το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου, στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου από γυναίκα επισκέπτρια της Ρόδου, που βιντεοσκόπησε το περιστατικό με τον 56χρονο οδηγό, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση του άνδρα. Ωστόσο, δεν συνελήφθη, καθώς είχαν παρέλθει τα χρονικά όρια της αυτόφωρης διαδικασίας.



Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία και διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.