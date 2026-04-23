Οδηγός επιβίωσης για οφειλέτες: Πώς θα γλιτώσετε πλειστηριασμούς και φυλακή με τις νέες ρυθμίσεις

Ταμειακές ανάσες, ακύρωση κατασχέσεων, πλειστηριασμών και ποινικών διώξεων καθώς και ξεμπλοκάρισμα των συναλλαγών για περισσότερους από 1,5 εκατ. οφειλέτες φέρνουν οι νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση των «κόκκινων» χρεών στο Δημόσιο.

Το πακέτο περιλαμβάνει αποπληρωμή σε 72 δόσεις των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2023, περιορισμό του ύψους των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών με καταβολή μέρους των χρεών και ρύθμιση του υπόλοιπου ποσού.

Ειδικότερα ο χάρτης με τα προγράμματα διακανονισμού διαμορφώνεται ως εξής:

Η «σωτηρία» των 72 δόσεων

Ισχύει για οφειλές προς το Δημόσιο που «κοκκίνισαν» έως 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμειναν απλήρωτες στις 21 Απριλίου του 2026 καθώς και για τόκους ή προσαυξήσεις που συσσωρεύτηκαν από την 1η-1-2024 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Η ρύθμιση που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο προβλέπει ότι κάθε μια από τις 72 δόσεις δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 30 ευρώ ενώ ο οφειλέτης επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι η εξόφληση ή η υπαγωγή σε πάγιες ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής όλων των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου του 2024

Η ένταξη στη ρύθμιση φέρνει:

Αναστολή διαδικασιών άσκησης ποινικής δίωξης εφόσον τα χρέη υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ και είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 4 μηνών ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση που ήδη έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση.

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή αναστολή κατασχέσεων επί εισοδημάτων, καταθέσεων ή περιουσιακών στοιχείων καθώς και πλειστηριασμών ακινήτων.

Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας περιορισμένης χρονικής ισχύος έως και 1 μήνα.

Επισημαίνεται ότι:

αν κάποιος οφειλέτης απώλεσε την πάγια ρύθμιση για χρέη που δημιούργησε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, θα έχει την δυνατότητα να επανενταχθεί για να μπορεί να κάνει χρήση και της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων.

οφειλέτες δεν θα έχουν δικαίωμα να βγουν από πάγιες ρυθμίσεις για τα χρέη τους που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως 31-12-2023 ώστε να τα εντάξουν στη νέα ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων.

Στη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους Δήμους

Η ρύθμιση αφορά δυνητικά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 31,5 δισ. ευρώ και 284.000 επιχειρήσεις με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 63,5 δισ. ευρώ.

Μικρότερες οφειλές στον Εξωδικαστικό

Στο μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν χρέη που κυμαίνονται από 5.000 έως 10.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα αυξάνοντας κατά 300.000 τον αριθμό των δικαιούχων.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 3% καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και ο οφειλέτης υποχρεούται να συναινέσει στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, επιτρέποντας στο Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της οικονομικής του κατάστασης.

Με βάση την αξιολόγηση οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 240 μηνιαίες δόσεων ενώ υπάρχει δυνατότητα διαγραφής των προσαυξήσεων και τόκων έως και 100% αλλά και της βασικής οφειλής έως 28%

Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι λογαριασμοί

Η κατάσχεση υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού παύει εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής του και έχει προχωρήσει σε ρύθμιση ή τακτοποίηση των υπόλοιπων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Η άρση της κατάσχεσης θα επιτρέπεται να γίνει μία φορά μόνο. Σε περίπτωση νέου χρέους δεν θα επιτρέπεται παρά μόνο εάν γίνει ολοσχερής εξόφληση.