Την πρώην σύντροφο του οδηγού της Porsche, που εμφανίζεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, έχοντας στο πολυτελές όχημα τα δύο ανήλικα παιδιά του, «δείχνει» η δικηγόρος του κατηγορούμενου.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η πληρεξούσια δικηγόρος Δέσποινα Λαζαρίδου, ο 51ενός ετών εντολέας της έχει λευκό ποινικό μητρώο και κατηγορεί την πρώην σύντροφό του, ότι βρίσκεται πίσω από «συκοφαντικούς ισχυρισμούς» κατά του προσώπου του: «Πρόκειται για έναν άνθρωπο με λευκό ποινικό μητρώο. Κατά τον ίδιο, η πρώην σύντροφός του έχει προβεί σε πλήθος ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών εναντίον του, με αποκλειστικό σκοπό να τον εκδικηθεί για τον τερματισμό της σχέσης τους από εκείνον. Ο εντολέας μου επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων του κατά της συγκεκριμένης κυρίας».

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 51ενός ετών οδηγό από την εξέταση του επίμαχου βιντεοληπτικού υλικού. Σε αυτό ακούγονται τα δύο του παιδιά, ηλικίας κάτω των δέκα ετών, να λένε φοβισμένα «μπαμπά σταμάτα, πιο σιγά».

«Θα υποβάλει άπαντες τους ισχυρισμούς και τα αποδεικτικά του μέσα ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Έως τότε παρακαλώ θερμά να σεβαστείτε το τεκμήριο αθωότητας» καταλήγει η κυρία Λαζαρίδου.