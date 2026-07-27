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Οδηγός τραμ βγάζει τα παπούτσια του και καπνίζει με τα πόδια στην κονσόλα - Δείτε βίντεο

Τα πλάνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και εγείρουν εύλογα ερωτήματα και ανησυχία.

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Ένα ακόμα περιστατικό στα μέσα μεταφοράς κάνει τον γύρο των social media. Πρωταγωνιστής ένας οδηγός τραμ, ο οποίος εν ώρα εργασίας, έβγαλε τα παπούτσια του, έβαλε τα πόδια του πάνω στην κονσόλα και κάπνιζε ατάραχος, ρίχνοντας μάλιστα τη στάχτη στο πάτωμα.

Ένα τζάμι χωρίζει τον οδηγό από τους επιβάτες κι έτσι ήταν ορατός σε όλους, με έναν εκ των επιβατών να τον καταγράφει με το κινητό του.

Δείτε το βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ:

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Ελλάδα οδηγός Τραμ Viral

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