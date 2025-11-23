Οδηγούσε μεθυσμένος στην Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα - Δείτε βίντεο

Με 230 χλμ την ώρα και μεθυσμένος έτρεχε τα ξημερώματα του Σαββάτου 22/11 ένας οδηγός στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής εντόπισαν έναν οδηγό που κινούνταν με 230 χλμ./ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου, δηλαδή με 130 χλμ./ώρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Ο οδηγός, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση που έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, επιβεβαιώνοντας την επικίνδυνη οδηγική του συμπεριφορά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο μεγάλης εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης Νοεμβρίου, με στόχο την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγών.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τρεις οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς οι μετρήσεις τους ξεπέρασαν τα 0.60 mg/l.