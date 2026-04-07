Οδική Ασφάλεια: Η Ελλάδα στη 2η θέση μείωσης θυμάτων στην Ε.Ε. – Τα στοιχεία που σοκάρουν

Πίσω από κάθε στατιστική μονάδα, πίσω από κάθε ποσοστό που ανεβαίνει ή πέφτει σε μια οθόνη παρουσίασης, κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία. Μια οικογένεια που περιμένει, ένας νέος που επιστρέφει από διασκέδαση, ένας πεζός που διασχίζει το δρόμο.

Για δεκαετίες, η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε θέματα οδικής ασφάλειας. Σήμερα, η εικόνα αυτή αλλάζει δραστικά, όχι τυχαία, αλλά μέσα από μια συνολική εθνική στρατηγική που θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή.

Η ιστορική καμπή: Τα στοιχεία που μιλούν

Το 2025 αποτελεί έτος-ορόσημο για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, η χώρα μας πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό να αγγίζει το εντυπωσιακό -22%. Πρόκειται για μια επιτυχία που τοποθετεί την Ελλάδα πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (-3%), αφήνοντας πίσω χώρες με παράδοση στην οδική παιδεία.

Η σύγκριση με το παρελθόν

Οι 517 νεκροί που καταγράφονται για το 2025 αποτελούν τον χαμηλότερο αριθμό θυμάτων από το μακρινό 1963. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το 1995 η χώρα θρηνούσε πάνω από 2.000 ψυχές ετησίως, η πρόοδος είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Οι "κρυφές" παγίδες των δρόμων

Παρά τη θετική τάση, τα στοιχεία αναδεικνύουν συγκεκριμένες επικίνδυνες ζώνες. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι οι συγκρούσεις κατά τις βραδινές ώρες (1-8 το πρωί) είναι πολύ πιο θανατηφόρες, κυρίως λόγω της ανάπτυξης υψηλότερων ταχυτήτων και της κατανάλωσης αλκοόλ. Επιπλέον, η "μάχη" της ασφάλειας δίνεται άνισα ανάμεσα στα οχήματα. Ενώ έχουμε 5,7 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα και μόλις 1,7 εκατομμύρια μοτοσυκλέτες, ο αριθμός των νεκρών από τα δύο μέσα είναι σχεδόν ο ίδιος, αναδεικνύοντας την τεράστια ευαλωτότητα των δικυκλιστών. Στις αστικές περιοχές, η παραβατικότητα και η κατάληψη δημόσιου χώρου – όπως τα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια – ωθούν τους πεζούς στο οδόστρωμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ Το πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας» -ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Η αλλαγή του "Business Model" της διασκέδασης

Η κυβερνητική στρατηγική δεν περιορίστηκε σε ευχολόγια, αλλά επένδυσε σε δραστικά μέτρα. Η ψήφιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), οι εντατικοί έλεγχοι αλκοτέστ (1,8 εκατομμύρια έλεγχοι το 2025) και η ενεργοποίηση καμερών στους δρόμους αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της προσπάθειας.

Μια από τις πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις ήταν η καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας του Μετρό και των λεωφορείων στην Αθήνα κάθε Σάββατο βράδυ. Με περίπου 60.000 επικυρώσεις εισιτηρίων κάθε Σάββατο βράδυ, οι νέοι επιστρέφουν πλέον σπίτι τους με ασφάλεια. Αυτό οδήγησε σε μια εντυπωσιακή αλλαγή συνηθειών: Το 45% των καταναλωτών έχει αλλάξει τον τρόπο που διασκεδάζει, με το 29% να καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ και το 32% να στρέφεται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή τα ταξί.

Υποδομές: Χτίζοντας δρόμους που συγχωρούν

Η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα οδηγικής συμπεριφοράς, αλλά και υποδομών. Την περίοδο 2019-2025 παραδόθηκαν πάνω από 2.000 χιλιόμετρα νέων και αναβαθμισμένων δρόμων.

Έργα πνοής όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος, η σύνδεση του Ακτίου με την Ιόνια Οδό και τα τμήματα του Ε65 στην Κεντρική Ελλάδα, μετατρέπουν το οδικό δίκτυο από "καρμανιόλα" σε σύγχρονο άξονα. Παράλληλα, οι στοχευμένες παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ της Κρήτης και η τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας διεθνών προτύπων, θωρακίζουν τους οδηγούς απέναντι στο λάθος.

Ο στόχος για το 2030

Το όραμα είναι ξεκάθαρο: Μείωση των θανάτων κατά 50% έως το 2030. Η Ελλάδα δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Από την Αττική των 12.625 ατυχημάτων μέχρι το Νότιο Αιγαίο με τον υψηλό δείκτη θνησιμότητας το καλοκαίρι λόγω τουρισμού και μεγάλων ταχυτήτων, ο χάρτης της οδικής ασφάλειας (accidents.maps.gov.gr) γίνεται το εργαλείο για κάθε Δήμο και κάθε πολίτη.

Το μήνυμα της καμπάνιας "τα δικά σου λάθη" είναι πλέον βαθιά ριζωμένο. Η οδική ασφάλεια δεν είναι ατομική υπόθεση· είναι μια κοινωνική συμφωνία. Όταν ο οδηγός φοράει κράνος, όταν ο νέος επιλέγει το Μετρό μετά το ποτό, όταν το κράτος φτιάχνει ασφαλείς πεζογέφυρες, τότε η Ελλάδα δημιουργεί πραγματικά μια νέα κουλτούρα ζωής.

Η πορεία προς το μηδέν – Zero Vision – είναι δύσκολη, αλλά για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια, τα νούμερα δείχνουν ότι η ελπίδα βρίσκεται στο τιμόνι.

Διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές

Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα απλό ζήτημα αστυνόμευσης, αλλά ως ένα ζήτημα σύγκρουσης οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων.

Πίσω από τα νούμερα κρύβονται τρία κομβικά σημεία που συχνά διαφεύγουν της δημόσιας συζήτησης:

1. Το "Business Model" της παρανομίας

Η παρουσίαση κάνει μια πολύ αιχμηρή αναφορά: «Η παραβίαση του ΚΟΚ και η καταπάτηση του δημόσιου χώρου είναι πολλές φορές αναπόσπαστο κομμάτι του business model».

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις (π.χ. ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στη Συγγρού, καταστήματα εστίασης, μεταφορικές) θεωρούν το "κόστος" της παρανομίας ή την κατάληψη του πεζοδρομίου ως μέρος της κερδοφορίας τους. Η κυβέρνηση εδώ παραδέχεται ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο "κακός οδηγός", αλλά μια ολόκληρη οικονομική δραστηριότητα που βασίζεται στην ανομία.

2. Η "ανισότητα" του δικύκλου

Παραβλέπουμε συχνά το πόσο δυσανάλογο είναι το τίμημα που πληρώνουν οι μοτοσυκλετιστές. Η παρουσίαση σοκάρει με τη διαπίστωση ότι 1,7 εκατομμύρια μοτοσυκλέτες παράγουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό νεκρών με 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα έχει μια δομική αποτυχία στην προστασία των δικυκλιστών, οι οποίοι είναι οι πιο εκτεθειμένοι στην κακή ποιότητα του οδοστρώματος και στην επιθετική συμπεριφορά των οδηγών αυτοκινήτων.

3. Η αλλαγή του "LifeStyle" ως μέσο ασφάλειας

Είναι εντυπωσιακό ότι το κράτος επενδύει πλέον στο lifestyle για να λύσει το πρόβλημα των τροχαίων. Η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ το Σάββατο δεν είναι απλώς μια συγκοινωνιακή παροχή· είναι μια προσπάθεια να αποσυνδεθεί η διασκέδαση από την οδήγηση. Το γεγονός ότι το 45% των καταναλωτών δηλώνει ότι άλλαξε συνήθειες διασκέδασης δείχνει ότι η λύση στα τροχαία μπορεί να μην είναι η κλήση της τροχαίας, αλλά η εναλλακτική πρόσβαση στην πόλη.

4. Οι δρόμοι που συγχωρούν

Στην επιστήμη της οδικής ασφάλειας υπάρχει ο όρος "Forgiving Roads" (Δρόμοι που συγχωρούν). Αυτό που ίσως δεν προσέχουμε στις αναφορές για τα νέα στηθαία ασφαλείας και τους νέους αυτοκινητόδρομους είναι η παραδοχή ότι ο άνθρωπος θα κάνει λάθος. Ο στόχος δεν είναι πλέον να μην κάνει ο οδηγός λάθος (που είναι αδύνατο), αλλά όταν το κάνει, η υποδομή να μην τον "τιμωρήσει" με θάνατο.

5. Η "Κρυφή" Γεωγραφία του Θανάτου

Η Αθήνα έχει τα περισσότερα ατυχήματα, η επαρχία και οι τουριστικές περιοχές (όπως το Νότιο Αιγαίο) έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα. Αυτό "φωτογραφίζει" δύο διαφορετικά προβλήματα:

Στην πόλη έχουμε «μικροσυγκρούσεις» λόγω κίνησης και παρανομίας. Στην επαρχία έχουμε «βίαιους θανάτους» λόγω ταχύτητας και έλλειψης υποδομών

Η οδική ασφάλεια μετατοπίζεται από την ατομική ευθύνη («φταις που έτρεχες») στη συλλογική ευθύνη του συστήματος (υποδομές, συγκοινωνίες, έλεγχος επιχειρηματικής ανομίας). Η μείωση των θανάτων είναι αποτέλεσμα του ότι το κράτος σταμάτησε να ελπίζει στην "καλή πρόθεση" των οδηγών και άρχισε να σχεδιάζει ένα περιβάλλον που τους αναγκάζει ή τους διευκολύνει να είναι ασφαλείς.

