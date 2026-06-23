Οδική ασφάλεια: Το σχέδιο «ΚΟΜΒΟΣ», οι 300 νέες κάμερες και τα 45.000 αλκοτέστ που σώζουν ζωές

Από το χάος στην ασφάλεια: Πώς οι δρόμοι της Αττικής αλλάζουν πρόσωπο. Η οδική ασφάλεια στην Αττική δεν είναι απλώς ένα ζήτημα νόμων και προστίμων, είναι θέμα καθημερινής επιβίωσης και πολιτισμού. Για δεκαετίες, η οδική συμπεριφορά στους ελληνικούς δρόμους χαρακτηριζόταν από μια διάχυτη αίσθηση ατιμωρησίας. Σήμερα, όμως, η εικόνα αυτή αρχίζει να αλλάζει ριζικά, αποδεικνύοντας ότι με πειθαρχία και σωστό σχεδιασμό, τα πράγματα μπορούν να πάνε προς το καλύτερο.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο Ρ/Φ ΣΚΑΪ 100,3, η πιο ελπιδοφόρος ένδειξη αυτής της αλλαγής αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των ελέγχων αλκοτέστ. Τα Σαββατοκύριακα στην Αττική, η Τροχαία διενεργεί πλέον 42.000 με 45.000 ελέγχους. Το νούμερο αυτό δεν είναι απλώς μια στατιστική. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια που «χτίζει» σταδιακά μια νέα κοινωνική συνείδηση, αναγκάζοντας τους οδηγούς να σκεφτούν διπλά πριν πιάσουν το τιμόνι μετά από μια έξοδο.

Αυτή η εμφανής αναβάθμιση στους δρόμους δεν έγινε τυχαία. Βασίζεται στην ουσιαστική ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων. Όπως είπε ο κος Χρυσοχοΐδης: «Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, η δύναμη της Τροχαίας αριθμούσε μόλις 200 άτομα — ένας αριθμός απελπιστικά μικρός για τις ανάγκες του λεκανοπεδίου. Μετά από μια τεράστια προσπάθεια, η δύναμη αυτή υπερτριπλασιάστηκε, ξεπερνώντας πλέον τους 600 αστυνομικούς. Με περισσότερα χέρια «στη μάχη», τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμμόρφωσης). Στόχος του είναι η άμεση βελτίωση της καθημερινότητας των οδηγών και η διαχείριση του κυκλοφοριακού. Πλέον, η φυσική παρουσία των τροχονόμων είναι αισθητή σε κάθε κομβικό σημείο της Αττικής: από το Σχιστό μέχρι το Λαύριο, και από τη Βαρυμπόμπη έως το λιμάνι του Πειραιά».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (Glomex/Action24)

Η επόμενη μεγάλη προσθήκη στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, έρχεται σε λίγες ημέρες και ακούει στο όνομα «ψηφιακή επιτήρηση». Οι 300 νέες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής είναι έτοιμες να λειτουργήσουν, καταγράφοντας όσους παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη.

Φυσικά, επειδή κάθε νέο σύστημα μπορεί να παρουσιάσει τεχνικές αστοχίες, η Τροχαία έχει μεριμνήσει ώστε να γίνεται προσεκτική διαλογή και επεξεργασία των παραβάσεων. Στόχος είναι να μην αποσταλούν λανθασμένες κλήσεις που θα εγκλωβίσουν τους πολίτες σε μια ψυχοφθόρα γραφειοκρατία. Η τεχνολογία επιστρατεύεται για να προστατεύσει τη ζωή μας, χωρίς να ταλαιπωρεί άδικα τον οδηγό. Ο δρόμος για ασφαλείς μετακινήσεις είναι μακρύς, αλλά τα πρώτα σταθερά βήματα έχουν ήδη γίνει.