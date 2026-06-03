Οδύνη στην Πάτρα: Το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο που σκοτώθηκαν σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Με οδύνη αποχαιρετούν συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου τον Διονύση Γκέκα και τον γιο του Ηλία-Κωνσταντίνα Γκέκα, που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο την Κυριακή (31/5), όταν η μοτοσικλέτα τους προσέκρουσε στο κιγκλίδωμα του δρόμου, κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής στο Ρίο.

Ο κόσμος κατέκλυσε τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας στην Πάτρα, όπου τελείται η κηδεία του 56χρονου και του 17χρονου γιου του, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr.

Φωτό: pelop.gr

Μάλιστα τη νεκρώσιμη ακολουθία τελεί ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ενώ σκηνές σπαραγμού εκτυλίσσονται από νωρίς στον ναό, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που γράφτηκε στην άσφαλτο.

Φωτό: pelop.gr

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν βρισκόταν κοντά στον Τόφαλο την Κυριακή (1/6) όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί, προσέκρουσε στο κιγκλίδωμα του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 20χρονος έφυγε από τη ζωή στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ ο 46χρονος πατέρας του αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και εξέπνευσε λίγο αργότερα.

Φωτό: tempo24.news

Στο σημείο επικράτησε πανικός, η κυκλοφορία διεκόπη και με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο φορούσαν κράνος.

Οι περίοικοι κατήγγειλαν ότι ένα ακόμη τροχαίο έγινε στο σημείο, αφού εκεί εκτελούνται έργα εδώ και 10 χρόνια.