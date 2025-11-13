Οδύνη στον αποχαιρετισμό του 3χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα - Όλο το χωριό στην κηδεία

Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον μικρό Ανδρέα, που βρήκε τραγικό θάνατο σε ηλικία 3 ετών, πέφτοντας από έναν μαντρότοιχο μαζί με τον θείο του.

Στην τελετή που έγινε στα Σπάτα της Δυτικής Αχαΐας, προσήλθε όλο το χωριό για να συμπαρασταθεί στους τραγικούς γονείς και στις δύο μικρές αδελφούλες του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 11 Νοεμβρίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, με τα ακριβή αίτια της πτώσης από τον μαντρότοιχο 2 μέτρων να μην έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Το αγοράκι βρισκόταν υπό την εποπτεία ενός μακρινού συγγενή της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να το κρατούσε στην αγκαλιά του όταν έπεσαν και οι δύο από τη μάντρα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διευκρινιστεί αν προηγήθηκε γλίστρημα ή άλλη αιτία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 25χρονος να χτύπησε σε μια γωνία μπαλκονιού, να ζαλίστηκε και να έπεσε στο κενό μαζί με το αγοράκι στην αγκαλιά του.

Αμέσως μετά την πτώση, το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών, λίγες ώρες μετά έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Ο 25χρονος τραυματίστηκε από την πτώση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» από όπου πήρε εξιτήριο χθες Τετάρτη (12/11). Ο άνδρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και χθες αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.