«Οφείλουμε πολλά στους Έλληνες» - Ο Τραμπ τίμησε την επέτειο της 25ης Μαρτίου στον Λευκό Οίκο

Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ τιμά τον ελληνισμό σε μία από τις λίγες εθνικές επετείους που γιορτάζονται επίσημα στον Λευκό Οίκο, μια θέση που μοιράζεται μόνο με την ιρλανδική κοινότητα.

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με ευχές για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. «Είναι μεγάλη τιμή να είμαι απόψε εδώ, δε θα το έχανα με τίποτα» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας την ομιλία του και ευχήθηκε «χαρούμενη ημέρα Ανεξαρτησίας». «Όταν πριν από 250 χρόνια η Αμερική διακήρυξε την ανεξαρτησία της και οι Έλληνες έκαναν το ίδιο. Από τότε ΗΠΑ και ελληνική δημοκρατία ήταν δίπλα δίπλα και καθοδήγησαν τη δυτική κουλτούρα» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν οι Γκας Μπιλαράκης, Μάικ και Άντι Μανάτος, Χρήστος Μαραφάτσος, Μάικλ Κράτσιος, Τζον Κατσιματίδης, Τζον Κουδούνης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, καθώς και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της, Ρόναν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και έκανε αναφορά σε ομογενείς επιχειρηματίες, γερουσιαστές και άλλους επίτιμους προσκεκλημένους, ξεκινώντας την ομιλία του.

«Σήμερα θυμόμαστε την αρχαία μας κληρονομιά. Τιμούμε τις απαρχές της δημοκρατίας μας. Γιορτάζουμε τη βαθιά μας φιλία με τους Έλληνες και αποδίδουμε φόρο τιμής στους Ελληνοαμερικανούς πατριώτες που συμβάλλουν στο να γίνει η Αμερική ξανά μεγάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελληνική Δημοκρατία στέκονται δίπλα-δίπλα ως δύο υπερήφανα και ακμάζοντα έθνη, που υπερασπίζονται τις δυτικές παραδόσεις που γεννήθηκαν στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια», υπογράμμισε.

Στην αναφορά του Χ. Μαραφάτσου, αστειεύτηκε λέγοντας πως… κατάφερε να πει σωστά το όνομά του. Στη συνέχεια μίλησε για τη συνεργασία των δύο χωρών.

«Σπουδαία κουλτούρα. Καλωσορίζουμε τον πρέσβη κ. Αλεξανδρίδη και τον πρέσβη της Κύπρου, κ. Σάββα, και την φίλη μου Κίμπερλι (Γκίλφοϊλ)» είπε, πριν την καλέσει δίπλα του στο βήμα. «Είσαι η καλύτερη, όλοι σε λατρεύουν. Έλα να σταθείς δίπλα μας» είπε ο Τραμπ.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, είπε: «Από την αρχή κιόλας, η Αμερική και η Ελλάδα εμπνέουν η μία την άλλη. Οι ιδρυτές πατέρες μας άντλησαν έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και το 1821 η Ελλάδα στράφηκε στην Αμερική για την ανεξαρτησία της. Από τότε, τα δύο έθνη μας στέκονται δίπλα-δίπλα, ενωμένα από τη δημοκρατία και τις κοινές αξίες».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος ανέφερε προς τον πρόεδρο Τραμπ πως «κάνετε την τεράστια τιμή προς την ελληνική κοινότητα αναγνωρίζοντας την 25η Μαρτίου. Αυτή η τιμή δένει Ελλάδα και ΗΠΑ σε μια στρατηγική συμμαχία με αμοιβαίο σεβασμό και πηγαίνει σε θέματα συνεργασίας, ενέργειας και στρατηγικής».



Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειες να ξανανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ένα ζήτημα το οποίο συζήτησε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Επίσης τον ευχαρίστησε και για την υποστήριξή του στο κυπριακό ζήτημα.