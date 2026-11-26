Ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα από την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-3 για τη 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη δεν ήταν καλή στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά σε κανένα σημείο του παιχνιδιού την εστία των Βέλγων, οι οποίοι διαχειρίστηκαν εύκολα το προβάδισμά τους χωρίς να πιάσουν κανένα υψηλό στάνταρ απόδοσης. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τα γκολ των Μπενταλέμπ και Άσγκαρντ πριν το ημίχρονο, μείωσε με το εύστοχο πέναλτι του Φούντα όμως δεν κατάφερε να βρει κι άλλο γκολ, με αποτέλεσμα ο Μπερτατσίνι να βάλει το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης για το τελικό 1-3.

Η αναμέτρηση

Τα πρώτα λεπτά ήταν αναγνωριστικά για τις δυο ομάδες, με τον ΟΦΗ να έχει την κατοχή και να απειλέι για πρώτη φορά με ένα χλιαρό σουτ του Φούντα στο 6′, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Κούσεμανς. Στην συνέχεια η Άντερλεχτ πήρε μέτρα στο γήπεδο, ανέβασε απόδοση και στο 20ο λεπτό κατάφερε να σκοράρει με όμορφο πλασέ του Μπενταγιέμπ, μετά από πάσα του Σβέτκοβιτς.

Οι κρητικοί δεν έδειχναν να έχουν κάποιο πλάνο να βγάλουν μια σωστά δομημένη, οργανωμένη επίθεση και φαίνεται πως προσπαθούσαν να «χτυπήσουν» με σέντρες και γεμίσματα, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Η εικόνα των γηπεδούχων ήταν πολύ κακή και στο 40ο λεπτό ο Άσγκααρντ με ένα ξερό μακρινό σουτ άφησα… άγαλμα τον Λίλο και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

EUROKINISSI

Στην επανάληψη η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατάφερε να μειώσει νωρίς, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Πετρότ έκανε χέρι, το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει την φάση με αποτέλεσμα αυτός να καταλογίσει πέναλτι. Στην εκτέλεση πήγε ο Ταξιάρχης Φούντας ο οποίος με δυνατή εκτέλεση στο κέντρο μείωσε σε 1-2 στο 54ο λεπτό. Στην συνέχεια παρόλο που οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βγούν μπροστά και να αντιδράσουν άμεσα, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν δοκάρι στο 64′ με τον Νούς, ο οποίος από πολύ πλάγια θέση έκανε μια σέντρα-σουτ, με την μπάλα να κάνει περίεργα παιχνίδια και να καταλλήγει στο οριζόντιο.

Τα λεπτά περνούσαν, οι κρητικοί δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και οι Βέλγοι διαχειριζόταν το υπέρ τους αποτέλεσμα άψογα. Τα τελευταία πέντε λεπτά οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βάλουν στην περιοχή τους τους φιλοξενούμενους όμως και πάλι δεν ανησύχησαν σε καμία περίπτωση τον Κούζεμανς και έτσι γνώρισαν ακόμα μια ήττα, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει κατά πολύ η υπόθεση πρόκριση.

Το κερασάκι έβαλε ο Μπερτατσίνι τελικά για την Άντερλεχτ, όταν μετά από πλασέ του Λαζάν ο Λίλο απέκρουσε και ο επιθετικός των φιλοξενούμενων έκανε το τελικό 1-3.