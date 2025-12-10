ΟΦΗ: Αυτή είναι η επετειακή φανέλα του για τα 100 χρονιά - Πότε θα φορεθεί για πρώτη φορά

Η οικογένεια του ΟΦΗ γιορτάζει τα 100 χρόνια της ιστορίας της. Σαν σήμερα, στις 10 Δεκεμβρίου 1925, το πρώτο Δ.Σ. του συλλόγου κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου το αίτημα ίδρυσης, το οποίο εγκρίθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 29/12.

Με το που άλλαξε η μέρα προς τις 10 Δεκεμβρίου 2025, η ομάδα της Κρήτης παρουσίασε και τη συλλεκτική φανέλα που θα τιμήσει τον έναν αιώνα ζωής του κλαμπ. Η συγκεκριμένη εμφάνιση θα φορεθεί αποκλειστικά στο Super Cup της 3ης Ιανουαρίου απέναντι στον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο.



Στο σχέδιο επανέρχεται το κλασικό ασπρόμαυρο έμβλημα-ασπίδα, ενώ στο κάτω μέρος δεσπόζει το ειδικό σήμα για τα 100 χρόνια. Η επετειακή εμφάνιση κυκλοφορεί από το πρωί της 10ης Δεκεμβρίου τόσο στη μπουτίκ του «Γεντί Κουλέ» όσο και στα δύο καταστήματα Cosmos Sport, με τιμή διάθεσης τα 75 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Ένας αιώνας. Ένας αγώνας. Μια φανέλα.

Στις 3 Ιανουαρίου, στο Betsson Super Cup στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ θα φορέσει όλα όσα δεν χωράνε σε λόγια.

Η επετειακή φανέλα, σχεδιάστηκε μέσα από μνήμες και φωτογραφίες κιτρινισμένες, σε γήπεδα χωμάτινα, σε φωνές που χάθηκαν, αλλά δεν σίγησαν ποτέ.

Είναι η φανέλα όλων όσων λείπουν, αλλά είναι ακόμη εδώ.

Κάθε της ραφή είναι μια ιστορία που δεν ειπώθηκε.

Κάθε της σκιά είναι ένα δάκρυ που δεν κύλησε μπροστά στους άλλους.

Κάθε της λευκή γραμμή είναι μια υπόσχεση πως όσο κι αν πονάς, ξανασηκώνεσαι.

Θα φορεθεί μόνο μία φορά.

Για έναν αγώνα.

Για έναν αιώνα.

Σχεδιασμένη από την @PUMA αποκλειστικά για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμα υλικά και εξοπλισμένη με τεχνολογία dryCELL για απόδοση και άνεση.

Θα τη βρεις σήμερα στη μπουτίκ “OFI Crete FC x @cosmossport” στο “Γεντί Κουλέ”, στο Cosmos Sport 1821 και στο νέο Cosmos Sport 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο.

Κάθε κομμάτι της συλλογής ΟΦΗ φέρει το τρισδιάστατο υδατογράφημα αυθεντικότητας με τον Θυρεό και τον Γρύπα του ΟΦΗ.

Tap στο bio και μπες στο επίσημο online store».