ΟΦΗ: Κινείται δυνατά για την απόκτηση του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό

Ο ΟΦΗ μπαίνει δυναμικά στην τελευταία φάση του μεταγραφικού παραθύρου για να αποκτήσει τον Νίκο Αθανασίου, έναν από τους πιο περιζήτητους αριστερούς μπακ της Stoiximan Super League. Η κρητική ομάδα έχει καταθέσει σοβαρή πρόταση και παλεύει με τον χρόνο, καθώς το παράθυρο κλείνει τα μεσάνυχτα.



Η κίνηση αυτή υποστηρίζεται πλήρως από τον τεχνικό των Κρητικών, Χρήστο Κόντη, ο οποίος θέλει να ενισχύσει το ρόστερ με Έλληνες ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσφέρουν άμεσα και να δώσουν σταθερότητα στην άμυνα. Ο Αθανασίου επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά τον δανεισμό του στη Ρίο Άβε. Ο ΟΦΗ επιδιώκει με αυτή τη μεταγραφή να κλείσει ένα σημαντικό κενό στην αριστερή πλευρά της άμυνας, προσθέτοντας ταυτόχρονα ποιοτική ελληνική παρουσία στο ρόστερ του.