Σε ένα παιχνίδι με πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών, τιμωριών και αλλαγές για φρεσκάρισμα από τον Χρήστο Κόντη, ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού χάρη σε γκολ του Θεοδοσουλάκη και επέστρεψε στις εγχώριες νίκες, φτάνοντας παράλληλα τους 20 βαθμούς στην Stoiximan Super League.

Καλύτεροι οι Κρητικοί, ήλεγχαν την αναμέτρηση, είχαν και κάποιες ακόμα καλές στιγμές κόντρα σε έναν πολύ παθητικό Λεβαδειακό, ο οποιος απλά… περίμενε τους Κρητικούς. Αρκετό εκνευρισμό προκάλεσε ο διαιτητής Βεργέτης, με τα σφυρίγματά του, ενώ ελέγχεται και για πέναλτι πάνω στον Ανδρούτσο, το οποίο έδωσε έξω από την περιοχή.

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε σε απόλυτο συγχρονισμό με το άνοιγμα των ουρανών και τη βροχή που ξεκίνησε έντονα στο Ηράκλειο. Αυτό, με το «καλημέρα» στην αναμέτρηση έκανε και δύσκολο το έργο των παικτών των δύο ομάδων. Ωστόσο ο ΟΦΗ μπήκε έχοντας τον απόλυτο έλεγχο και την κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς όμως να βρίσκει εύκολα το δρόμο προς την εστία του Ελιάσι.

Ο Κόντης από τον πάγκο συνέχισε να ζητάει πίεση, ο ΟΦΗ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, αλλά ο Λεβαδειακός έφτασε πιο κοντά στο γκολ με τον Κόμπναν, αλλά ο Χριστογεώργος τον σταμάτησε και κράτησε το μηδέν για την εστία του. Μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους, το μηδέν δεν άλλαξε για καμία από τις δύο ομάδες, με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή και την ομάδα της Λιβαδειάς, τη μεγάλη φάση.

Στο ίδιο μοτίβο ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Ο ΟΦΗ κρατούσε η μπάλα, την κυκλοφορούσε με σχετική ασφάλεια, αλλά αυτό μέχρι έξω από την περιοχή του Λεβαδειακού. Εκεί έλειπε η τελική κάθετη πάσα ή κάποια πλαγιοκόπηση για να δημιουργηθούν καταστάσεις μπροστά από την εστία του Ελιάσι. Από την άλλη η ομάδα της Λιβαδειάς συνέχισε να έχει παθητικό ρόλο και να ψάχνει τις δικές της στιγμές.

Τα πάντα άλλαξαν όμως στο 61’, όταν ο πιο σταθερός παίκτης του ΟΦΗ από την αρχή της σεζόν, ο Αθανασίου, έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Θεοδοσουλάκης με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ελιάσι και άνοιξε το σκορ. Το γκολ αυτό έλυσε τα πόδια των παικτών του ΟΦΗ που είχαν κάποια καλά σουτ και κάποιες ωραίες συνεργασίες, όμως δεν βρήκε κάτι παραπάνω. Βέβαια θα μπορούσε να έχει πάρει πέναλτι στο 72’ αν ο Βεργέτης έβλεπε… καλύτερα το μαρκάρισμα του Ποπέσκου στον Ανδρούτσο, το οποίο φαίνεται να είναι εντός περιοχής.

Το τελευταίο, ωστόσο, σφύριγμα του ρέφερι από την Αρκαδία, βρήκε τους Κρητικούς να βάζουν τρεις πολύτιμους βαθμούς στο σακούλι, ενόψει της δύσκολης συνέχεια με υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γκολ: 61’ Θεοδοσουλάκης

Κίτρινες: 25’ Νους, 26’ Κωστούλας, 31’ Βήχος, 34’ Χριστογεώργος, 55’ Φίλων, 72’ Ποπέσκου

Κόκκινες:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης, Κωστούλας, Σιέλης, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (65’ Ανδρούτσος), Καραχάλιος (78′ Κανελλόπουλος), Νους (88′ Σιτμαλίδης), Χατζηγιοβάνης (65’ Αϊτόρ), Θεοδοσουλάκης.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελίασι, Μανθάτης (69’ Παντέα), Φίλων (69’ Εμμανουηλίδης), Πάνζο, Κορνέζος, Βήχος, Ελνένι, Σουτ (69’ Ντιαγέ), Ούρζι (50’ Βρακάς), Ποπέσκου, Κόμπναν.

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Μηνούδης

Πηγή: Athletiko.gr