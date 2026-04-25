ΟΦΗ: Ο Μπάμπης Κωστούλας στο Πανθεσσαλικό με μπλούζα των Κρητικών

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου διεξάγεται ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΟΦΗ και ΠΑΟΚ. Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον ταξίδεψε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσει από κοντά τη σημαντική αναμέτρηση, έχοντας έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: να στηρίξει τον αδερφό του, Κωνσταντίνο Κωστούλα, που αγωνίζεται με τη φανέλα των Κρητικών.



Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι μόνο λόγω της ιδιότητάς του ως διεθνής ποδοσφαιριστής, αλλά και εξαιτίας της επιλογής του να φορέσει φανέλα του ΟΦΗ. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στον αδερφό του, σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Στέφανος Τζίμας, με αποτέλεσμα η Μπράιτον να έχει διπλή εκπροσώπηση στις εξέδρες του τελικού.