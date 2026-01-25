ΟΦΗ - Παναιτωλικός 1-0: Με σφραγίδα Κόντη και σκόρερ Σαλσέδο βλέπει 8αδα

Σε ένα σφικτό ματς στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ είχε την ουσία και επικράτησε κόντρα στον Παναιτωλικό με 1-0, με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο Έντι Σαλσεδο. Το «τρίποντο» αυτό, ανέβασε τους Κρητικούς στην 9η θέση και τους 18 βαθμούς, ξεφεύγοντας κατά πολύ από την επικίνδυνη ζώνη.



Από την άλλη, οι Αγρινιώτες γνώρισαν την 5η σερί ήττα τους στο πρωτάθλημα, έμειναν στους 15 βαθμούς, στο +2 από την ζώνη του υποβιβασμού.

Το ματς

Στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό, σε ένα πρώτο ημίχρονο με καλό ρυθμό και εκατέρωθεν φάσεις. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν νωρίς με την κεφαλιά του Άλεξιτς έπειτα από σέντρα του Μανρίκε, ενώ στο 20’ ο Ματσάν έφυγε στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Ενκολόλο, αλλά ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά στο διαγώνιο σουτ του τελευταίου.

Ο ΟΦΗ πήρε μέτρα στο γήπεδο και δημιούργησε τις δικές του στιγμές με τη «γλυκιά» σέντρα του Νους και το άστοχο σουτ του Μπόρχα, πριν κερδίσει πέναλτι στο 37’, όταν ο Κόγιτς υπέπεσε σε παράβαση πάνω στον Σαλσέδο. Ο Ιταλο-Κολομβιανός φορ εκτέλεσε εύστοχα στο 40’ για το 1-0, όμως λίγο αργότερα αποχώρησε τραυματίας, δίνοντας τη θέση του στον Ισέκα. Έτσι, το πρώτο 45λεπτο έκλεισε με τον ΟΦΗ μπροστά στο σκορ, έχοντας την ουσία, απέναντι σε έναν Παναιτωλικό που είχε τις στιγμές του αλλά δεν βρήκε γκολ.

Ο Σαλσέδο ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι/ EUROKINISSI

To δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άλλη μία αναγκαστική αλλαγή για τους Κρητικούς. Ο Ζήσης Καραχάλιος χτύπησε στον τετρακέφαλο μετά από σύγκρουση με τον Σιέλη και αποχώρησε υποβασταζόμενος, για να περάσει στη θέση του ο Μπαΐνοβιτς.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν μεγάλη φάση στο 61ο λεπτό όταν μετά από κακή απομάκρυνση της άμυνας του Παναιτωλικού, η μπάλα στρώθηκε στον Νους, εκείνος έπιασε το βολέ, με την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Μπουχαλάκη και να περνάει κόρνερ. Ο Αργεντινός προσπάθησε ξανά στο 74' με δυνατό σουτ μέσα απο την περιοχή, με τον Κουτσερένκο να του αρνείται το γκολ.

Οι Αγρινιώτες βρέθηκαν μια ανάσα από την ισοφάριση όταν μετά από απομάκρυνση του Λαμπρόπουλου, η μπάλα στρώθηκε στον Μλάντεν, ο οποίος σούταρε από το σημείο του πέναλτι, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει με υπερένταση.

Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Νους σε ένα από τα γνωστά ξεπετάγματα του απέφυγε τον Σατσιά, εκείνος τον ανέτρεψε, με τον ρέφερι Κουκουλά να καλείται σε on-field review για αναβάθμιση της κάρτας. Οι φιλοξενούμενοι παρά το γεγονός ότι έμειναν με παίκτη λιγότερο, απείλησαν στις καθυστερήσεις με σουτ του Σμυρλή, το οποίο έβγαλε με δυσκολία ο εξαιρετικός για άλλο ένα ματς, Χριστογεώργο.

Το 1-0 που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα στο Παγκρήτιο.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος (52' Μπαΐνοβιτς), Ανδρούτσος, Σενγκέλια (81' Φούντας), Νους, Σαλσέδο (42' Ισέκα)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (79' Εστεμπάν), Κόγιτς (46' Σατσιάς), Σιέλης (68' Μλάντεν), Γκρανάθ, Μπουχαλάκης, Ενκολόλο, Νικολάου (68' Σμυρλής), Μάτσαν, Μανρίκ, Άλεξιτς (89' Χότζα)