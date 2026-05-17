ΟΦΗ - Βόλος 3-1: Νικηφόρο φινάλε σε μια ονειρική σεζόν για τους Κρητικούς

Ο ΟΦΗ έκλεισε με νίκη με 3-1 επί του Βόλου ΝΠΣ τη χρονιά - όνειρο. Οι Κρητικοί επιβλήθηκαν με ευκολία στον Βόλο στο Παγκρήτιο, σε έναν αγώνα χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική των play off για τις θέσεις 5-8 της Super League.

Το ματς:

Οι κυπελλούχοι Ελλάδος ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αγώνα, καθώς βρήκαν δίχτυα με τον Φούντα μόλις στο 1ο λεπτό. Οι Βολιώτες στο 15ο λεπτό βρήκαν απάντηση με τον Ουρτάδο έπειτα από όμορφη ομαδική συνεργασία. Στο 24' ο διαιτητής ακύρωσε, αφού συμβουλεύτηκε το instant replay, γκολ του Βόλου με κεφαλιά του Λάμπρου, που θα ανέτρεπε το σκορ του αγώνα. Στο 33ο λεπτό, πάλι μέσω instant replay ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ για μαρκάρισμα του Αμπάντα στον Νέιρα. Ένα λεπτό αργότερα ο Νέιρα ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 2-1.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε το ίδιο δυνατά με το πρώτο. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα και κράτησαν τον ρυθμό χαμηλά, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων. Τελικά ο ΟΦΗ στο 71' με όμορφη ατομική προσπάθεια του Σενγκέλια βρήκε και τρίτο γκολ.

ΟΦΗ: Κατσίκας, Κωστούλας (Κοντέκας 67'), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Σενγκέλια, Αθανασίου (Κανουργιάκης 56'), Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας (Χνάρης 77'), Νέιρα (Ρομάνο 56'), Σαλσέδο (Ισεκά 67')

Βόλος ΝΠΣ: Παπαθανασίου, Αμπάντα, Μύγας, Γρόσδης, Λυκουρίνος, Κόμπα, Μαρτίνεζ (Κύρκος 37'), Γκονζάλες, Χουάνπι (Βαϊνόπουλος 72'), Λάμπρου, Ουρτάδο (Λεγκίσι 80')

Η βαθμολογία

5. Λεβαδειακός 31

6. Άρης 31

7. ΟΦΗ 23

8. Βόλος 17