Oge για προσωπικές φωτογραφίες Klavdia: «Η υπόθεση σχετίζεται με άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της»

Με story που ανάρτησε στο Instagram, ο Oge ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με τη δικαστική διαμάχη που έχει η Klavdia με πρώην σύντροφό της επειδή έχει στην κατοχή του προσωπικές φωτογραφίες της τραγουδίστριας τις οποίες αρνείται να διαγράψει από τον υπολογιστή του, παρά το ότι η σχέση τους έχει τελειώσει πολλά χρόνια.

Ο ράπερ θέλοντας να βάλει τέλος στις φήμες που φωτογράφιζαν εκείνον ως τον πρώην σύντροφο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Επειδή τις τελευταίες ώρες γίνεται αναφορά στο όνομά μου σε ορισμένα sites, σε σχέση με δικαστικά ζητήματα που αφορούν στην Κλαυδία, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής: δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν με αφορά με κανέναν τρόπο. Παρακαλώ να μην γίνεται οποιαδήποτε χρήση του ονόματός μου σε συνδυασμό με το εν λόγω θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις. Πρόκειται για ένα θέμα που πράγματι υφίσταται, ωστόσο δεν αφορά σε εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά σχετίζεται με άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της. Αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι στο πλευρό της Κλαυδίας. Πρόκειται για μία προσωπική της υπόθεση η οποία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της».

Το χρονικό

Η διαμάχη του πρώην ζευγαριού ξεκίνησε όταν η Klavdia έμαθε πως ο πρώην σύντροφος διατηρούσε ακόμη στο κινητό του προσωπικές φωτογραφίες της και του ζήτησε να τις διαγράψει. Εκείνος την κατηγορεί πως μαζί με τον νυν σύντροφό της πως όταν πήγαν στο σπίτι του, τα πράγματα ξέφυγαν, τον ακινητοποίησαν και με τη χρήση λεκτικής και σωματικής βίας τον ανάγκασαν να διαγράψει το φωτογραφικό υλικό που είχε στην κατοχή του.

Η Klavdia υποστηρίζει πως αυτό το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ και πως αντίθετα τις επόμενες ημέρες του ζήτησε να υπογραφεί συμφωνητικό για να είναι καλυμμένη πως το προσωπικό της φωτογραφικό υλικό είχε διαγραφεί από τις συσκευές του, πράγματα που εκείνος δεν δέχτηκε. Η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες…