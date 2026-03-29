Οι 10 ακριβότεροι ποδοσφαιριστές της Super League σύμφωνα με το CIES Football Observatory

Το CIES Football Observatory δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ μια λίστα με τους ποδοσφαιριστές με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην Stoiximan Super League.

Ένα στοιχείο που κάνει θετική εντύπωση είναι πως οι έξι από τους δέκα είναι Έλληνες, κάτι που δείχνει πως εξελίσσεται το προϊόν αλλά και υπάρχει πολύ γηγενές ποδοσφαιρικό ταλέντο. Πρώτος στην λίστα είναι ο Χρήστος Μουζακίτης, με την χρηματιστηριακή του αξία να βρίσκεται στα 23,2 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθούν δυο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, Ο Χρήστος Ζαφείρης και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με 16,1 και 15,9 εκατομμύρια αντίστοιχα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Κωσταντής Τζολάκης με την αξία του να αγγίζει τα 12 εκατομμύρια, ενώ από πίσω του ακολουθούν οι ξένοι της δεκάδας, οι Σαντίνο Αντίνο, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Αντρέ Λουίζ και Λορέντσο Πιρόλα.

Την δεκάδα έρχονται να κλείσουν ο Ανέστης Μύθου με 8,3 εκατομμύρια και ο Δημήτρης Καλοσκάμης με 7,5. Η συγκεκριμένη λίστα είναι η απόδειξη της δουλειάς που γίνεται από τις ομάδες καθώς παρατηρείται πως οι περισσότεροι είναι μικροί σε ηλικία και εξελίξιμοι. Επίσης είναι άλλη μια επιβεβαίωση για το πόσο ταλέντο υπάρχει στο πρωτάθλημα, αλλά και στην εθνική ομάδα.

Αναλυτικά η λίστα