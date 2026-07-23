Οι 10 πιο ακριβές πωλήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών... μετά τη μεταγραφή-ρεκόρ του Τζόλη
Αυτές είναι οι δέκα πιο ακριβές μεταφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
Ο Χρήστος Τζόλης είναι και με τη βούλα παίκτης της Άρσεναλ!
Οι «Κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν την μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού, την ακριβότερη για Έλληνα παίκτη. Η συμφωνία έφτασε τα 40.000.000 ευρώ και παράλληλα υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.
Η συγκεκριμένη κίνηση όχι μόνο φέρνει τον Τζόλη πίσω στην Premier League αλλά τον τοποθετεί και στην κορυφή της λίστας με τις πιο δαπανηρές μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
Ας θυμηθούμε κάποιες απο αυτές. Η Νάπολι είχε ξοδέψει 36 εκατ. ευρώ για τον Κώστα Μανωλά το 2019 για να τον αποκτήσει από την Ρόμα. Πιο πρόσφατα όμως και στην 3η θέση έρχεται ο νεαρός Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι άφησε τον Ολυμπιακό για την Μπράιτον και εκείνη πλήρωσε 35 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά οι 10 ακριβότερες μεταγραφές:
1.Χρήστος Τζόλης - 40 εκατ. ευρώ (από Κλαμπ Μπριζ σε Άρσεναλ, 2026)
2.Κώστας Μανωλάς - 36 εκατ. ευρώ (από Ρόμα σε Νάπολι, 2019)
3.Μπάμπης Κωστούλας - 35 εκατ. ευρώ (από Ολυμπιακό σε Μπράιτον, 2025)
4.Στέφανος Τζίμας - 26.5 εκατ. ευρώ (από Νυρεμβέργη σε Μπράιτον, 2025)
5.Οδυσσέας Βλαχοδήμος - 23.6 εκατ. ευρώ (από Νότιγχαμ σε Νιουκάστλ, 2024)
6.Φώτης Ιωαννίδης - 22 εκατ. ευρώ (από Παναθηναϊκό σε Σπόρτινγκ, 2025)
7.Ντίνος Μαυροπάνος - 20 εκατ. ευρώ (από Στουτγκάρδη σε Γουεστ Χαμ, 2023)
8.Βαγγέλης Παυλίδης - 18 εκατ. ευρώ (από Άλκμααρ σε Μπενφίκα, 2024)
9.Στέφανος Τζίμας - 18 εκατ. ευρώ (από ΠΑΟΚ σε Νυρεμβέργη, 2024)
10.Παναγιώτης Ρέτσος - 17.5 εκατ. ευρώ (από Ολυμπιακό σε Λεβερκούζεν, 2017)