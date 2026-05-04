Οι «25+» της ΝΔ και τα τραπεζώματα πριν την «γαλάζια» ΚΟ

Την ερχόμενη εβδομάδα, λίγο πριν από το τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έχει προγραμματιστεί το δείπνο των «25» και πλέον βουλευτών σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού, σύνθεση, η οποία βρίσκεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους τελευταίους μήνες.

Στο «μενού» της γαλάζιας μάζωξης αναμένεται να βρεθεί η κλιμάκωση της δυσαρέσκειας πολλών βουλευτών της συμπολίτευσης στον απόηχο των κυβερνητικών χειρισμών της νέας φάσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το πως θα σχηματοποιηθούν εφ εξής οι πολιτικές εξελίξεις λίγους μήνες πριν από το κρίσιμο εκλογικό ορόσημο.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να συζητήσουν και για την έκβαση της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που θα έχει προηγηθεί και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την έντονη κινητικότητα, που έχει καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες. Άλλωστε στο κλειστό σκέλος της ΚΟ αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των γαλάζιων βουλευτών, αρκετοί εκ των οποίων δεν φείδονται επικριτικών σχολίων για τη λειτουργία της κυβέρνησης τις τελευταίες εβδομάδες.

Πάντως, η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει πως η ομάδα των «25+» θα βρεθεί σε μικρότερη και…εναλλασσόμενη σύνθεση σε βραδινά τραπεζώματα και πριν από τη σύγκληση της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδος επιβεβαιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερα ανήσυχο το τελευταίο χρονικό διάστημα εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.