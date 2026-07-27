Οι 3 πιο συχνές σεξουαλικές δυσλειτουργίες στις γυναίκες και οι επιλογές αντιμετώπισης

Η γυναικεία σεξουαλική υγεία είναι μια σημαντική πτυχή της συνολικής ευεξίας, όμως τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν συχνά παραμένουν στο περιθώριο. Σύμφωνα με τη Δρ. Faith Coleman, σεξουαλική δυσλειτουργία υπάρχει όταν μια γυναίκα βιώνει επίμονη δυσφορία ή δυσαρέσκεια που σχετίζεται με τη σεξουαλική της ζωή, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ιατρικό πρόβλημα.Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αυτοπεποίθηση, την ψυχική υγεία και τις σχέσεις με τον σύντροφο. Δεν υπάρχει μία «φυσιολογική» σεξουαλική λειτουργία που να ισχύει για όλες τις γυναίκες, καθώς οι ανάγκες και οι εμπειρίες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι κατά πόσο το πρόβλημα προκαλεί ενόχληση και επηρεάζει την καθημερινότητα.

Δες ποιες είναι οι τρεις συχνότερες γυναικείες σεξουαλικές δυσλειτουργίες, από τι μπορεί να προκαλούνται και ποιες θεραπευτικές επιλογές μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.