Οι 4 πυλώνες για την αναμόρφωση του συστήματος ύδρευσης στην Ελλάδα

Οι αρμοδιότητες (γεωγραφικές και οργανωτικές) των δύο μεγαλύτερων εταιρειών ύδρευσης στην Ελλάδα, της ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα και της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη θα διευρυνθούν προκειμένου να αναδιοργανωθεί ο πολυκερματισμένος σε δήμους και κοινότητες τομέας της Ύδρευσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Βουλή και θα τεθεί σε διαβούλευση. Θα υπάρξουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας από τις δύο μεγάλες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα χρηματοδοτήσεις μέσα από τα κοινοτικά κονδύλια, τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και τρίτους φορείς.

Τι δήλωσε στην Επιτροπή της Βουλής ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου

Μιλώντας για το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Προχωρούμε σε μια ολιστική, νέα εθνική πολιτική για το νερό που στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες», υπογράμμισε και προσέθεσε: «Πρώτον, στηρίζουμε τους δήμους. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί πάνω από 685 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 200 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε 119 δήμους. Ένας στους τρεις δήμους της χώρας έχει ήδη ενισχυθεί.

Δεύτερον, διαμορφώνουμε για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για το νερό. Μια στρατηγική που προέκυψε μέσα από δημόσια διαβούλευση και συνεχή διάλογο με την αυτοδιοίκηση, τους επιστημονικούς φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους.

Τρίτον, με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, προχωρούμε σε δομική μεταρρύθμιση της διαχείρισης του νερού. Ακόμη και οι πιο αποτελεσματικοί φορείς αδυνατούν από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της λειψυδρίας, της κλιματικής αλλαγής και των απαιτούμενων επενδύσεων. Πεπαλαιωμένα δίκτυα, ανάγκες σε προσωπικό και τεχνογνωσία, σε χρηματοδότηση και έργα μεγάλης κλίμακας, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους που δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από μικρές δημοτικές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και η συνένωση δυνάμεων είναι απαραίτητη. Δημιουργούμε οικονομίες κλίμακας προς όφελος των πολιτών.

Τέταρτος πυλώνας, αξιοποιούμε τη γνώση της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό εξασφαλίσαμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόλις προχθές υπογράψαμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τεχνική βοήθεια και μεταφορά τεχνογνωσίας».