Οι 5 πιο σημαντικοί λόγοι που η γραβιέρα είναι πολύ θρεπτικό τυρί

Η γραβιέρα δεν είναι απλώς ένα γευστικό τυρί, είναι ένας πραγματικός διατροφικός θησαυρός. Η θρεπτική της αξία έχει δύο κυρίως διαστάσεις: Αφενός η υψηλή περιεκτικότητά της σε ασβέστιο την καθιστά σύμμαχο για γερά οστά, αφετέρου το υψηλό περιεχόμενο σε ζωική πρωτεΐνη συμβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας. Αυτό, ωστόσο, που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι η μακρά περίοδος ωρίμανσης δημιουργεί βιοενεργά πεπτίδια (μικρές πρωτεΐνες) με αντιυπερτασικές, αντιοξειδωτικές και άλλες ευεργετικές ιδιότητες. Η γραβιέρα προσφέρει επίσης σημαντικά ιχνοστοιχεία και καλά λιπίδια που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και την απορρόφηση βιταμινών, ενώ η ζύμωσή της ενισχύει την υγεία του εντερικού μικροβιώματος. Με αφορμή την ανακήρυξή της γραβιέρας Νάξου ως «το καλύτερο τυρί στον κόσμο» παρουσιάζουμε αναλυτικά τα διατροφικά της πλεονεκτήματα.

1. Εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο για την υγεία των οστών

Η γραβιέρα, ως τυρί με μεγάλο χρόνο ωρίμανσης, διατηρεί το ασβέστιο από το αρχικό γάλα κατά τη διαδικασία παρασκευής. Το ασβέστιο είναι ένα ζωτικής σημασίας θρεπτικό στοιχείο που παίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της πυκνότητας του οστικού ιστού και την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Έρευνες δείχνουν ότι η αυξημένη κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδιαίτερα τυριών όπως η γραβιέρα, σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο κατάγματος του ισχίου και άλλων μη-σπονδυλικών καταγμάτων. Ειδικότερα, τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα οποία ανήκει η γραβιέρα, έχουν συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο καταγμάτων του ισχίου σε ηλικιωμένα άτομα.

2. Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Η γραβιέρα περιέχει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης, η οποία είναι χρήσιμη για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας, την επιδιόρθωση ιστών και τη διατήρηση διαφόρων σημαντικών φυσιολογικών λειτουργιών. Παράλληλα περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να συνθέσει από μόνο του. Η πρωτεΐνη του τυριού αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες που έχουν εξαιρετικές βιολογικές ιδιότητες και υψηλή αφομοίωση.

3. Πλούσια πηγή βιοενεργών πεπτιδίων με φυσιολογικές ιδιότητες

Κατά τη διαδικασία ωρίμανσης της γραβιέρας, τα ένζυμα που παράγονται από τα γαλακτικά βακτήρια διασπούν τις πρωτεΐνες του τυριού σε μικρότερα πεπτίδια, τα οποία διαθέτουν σημαντικές βιοενεργές ιδιότητες. Αυτά τα πεπτίδια διαθέτουν αντιυπερτασικές, αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Η γραβιέρα, με τη μακρά περίοδο ωρίμανσης (συνήθως πάνω από 12 μήνες), δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή και συσσώρευση αυτών των θεραπευτικών πεπτιδίων. Ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει ουσίες που αναστέλλουν το ένζυμο ACE, που σημαίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση της υπέρτασης.

4. Υψηλή συγκέντρωση αναγκαίων ιχνοστοιχείων και λιπιδίων που προάγουν την υγεία

Η γραβιέρα είναι μια σημαντική πηγή φωσφόρου, ενός στοιχείου που δουλεύει συνεργατικά με το ασβέστιο για τη δημιουργία και τη διατήρηση της οστικής δομής. Επιπλέον, το τυρί περιέχει άλλα σημαντικά ιχνοστοιχεία όπως ψευδάργυρο, σίδηρο και μαγνήσιο, τα οποία είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος, την ενζυμική δραστηριότητα και τη μεταφορά οξυγόνου. Όσον αφορά τα λιπίδια, η γραβιέρα περιέχει κυρίως ακόρεστα λιπίδια και είναι μια πηγή ακόρεστων λιπιδίων (σε υψηλότερο ποσοστό από άλλα τυριά) με εξαιρετικές ιδιότητες. Τα λιπίδια του τυριού ευνοούν την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών όπως οι βιταμίνες A, D, E και K.

5. Η γραβιέρα ενισχύει το εντερικό μικροβίωμα λόγω ζύμωσης και μικροβιακής δραστηριότητας

Η διαδικασία της ζύμωσης που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της παρασκευής της γραβιέρας παράγει οργανικά οξέα και άλλα μεταβολικά παράγωγα που προάγουν τη δημιουργία ενός υγιούς εντερικού περιβάλλοντος. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τα ζυμωμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της γραβιέρας, έχουν θετική επίδραση στη σύσταση και τη λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος. Αυτό συνδέεται με βελτιωμένη πέψη, ενισχυμένη ανοσία, μειωμένη φλεγμονή και καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Τα βακτήρια που χρησιμοποιούνται στη γραβιέρα, ιδιαίτερα το Lactobacillus helveticus, είναι γνωστά για τη δυνατότητά τους να παράγουν χρήσιμα μεταβολικά παράγωγα και γενικά ενισχύουν την υγεία του γαστρεντερικού σωλήνα.

Συνοψίζοντας, η γραβιέρα ξεχωρίζει ως μια πολύ θρεπτική τροφή λόγω της εξαιρετικής συγκέντρωσης ασβεστίου, της υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης, των βιοενεργών πεπτιδίων με θεραπευτικές ιδιότητες, της ποικιλίας ιχνοστοιχείων και της ικανότητάς της να ενισχύει το εντερικό μικροβίωμα. Όλες αυτές οι ιδιότητες την καθιστούν ιδανική επιλογή για την πρόληψη ασθενειών και την ενίσχυση της συνολικής ευεξίας.