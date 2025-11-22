Οι 6 χώρες που οι τουρίστες σπάνια πηγαίνουν δεύτερη φορά - «Μια επίσκεψη αρκεί»

Οι περισσότερες λίστες ταξιδιών επικεντρώνονται σε μέρη που οι άνθρωποι θα ανυπομονούσαν να επισκεφτούν ξανά και ξανά. Υπάρχουν όμως και οι προορισμοί που αισθάνεσαι ότι μια φορά «είναι αρκετή» ή... και αυτή πολύ ήταν.

Συλλέγοντας στοιχεία από ταξιδιωτικές έρευνες και σχόλια τουριστών στα κοινωνικά δίκτυα, το περιοδικό travelbinger.com, παρουσιάζει έξι χώρες στις οποίες οι τουρίστες σπάνια επισκέπτονται δεύτερη φορά, καθώς οι εντυπώσεις από την πρώτη είναι τόσο «ισχυρές» που συνήθως λειτουργούν αποτρεπτικά.

Πρόκειται για μέρη που επηρεάζονται άμεσα από συγκρούσεις και ανησυχία για τις συνθήκες ασφάλειας -κάποιες φορές και με κίνδυνο για απώλεια ανθρώπινης ζωής, αλλά και προορισμούς με κακές υποδομές ή παράγοντες ικανούς να προκαλέσουν πολιτισμικό σοκ δύσκολο να το διαχειριστείς, τουλάχιστον για μια δεύτερη επίσκεψη.

Σομαλία

Η Σομαλία, στην Ανατολική Αφρική, είναι μια χώρα με όμορφα φυσικά τοπία και πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο.

Ωστόσο, η χώρα έχει μπει στο επίπεδο 4 («Μην ταξιδεύετε») από πολλούς διεθνείς ταξιδιωτικούς φορείς λόγω εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών για τους ξένους ταξιδιώτες, όπως η τρομοκρατία, οι απαγωγές, οι συγκρούσεις μεταξύ φυλών και εν γένει η εγκληματικότητα.

Φωτό: Unsplash

Στις ακτές της χώρας συχνάζουν πειρατές ενώ οι ιατρικές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν, έχουν περιορισμένη χωρητικότητα. Η χώρα παρουσιάζει τόσο σοβαρούς κινδύνους που οι περισσότεροι ταξιδιώτες που καταφέρνουν να την επισκεφθούν μία φορά, σπάνια σκέφτονται να επιστρέψουν, αν τελικά καταφέρουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

Φωτό: Unsplash

Αφγανιστάν

Το Αφγανιστάν, που βρίσκεται στη Νότια Ασία, διαθέτει εντυπωσιακές οροσειρές και πλούσια ιστορία. Ωστόσο, επί του παρόντος έχει χαρακτηριστεί ως προορισμός στο Επίπεδο 4 («Μην ταξιδεύετε») λόγω τρομοκρατίας, πολιτικών αναταραχών, ένοπλων συγκρούσεων, εγκληματικότητας και απαγωγών.

Φωτό: Unsplash

Η χώρα συνδέεται με «τρομοκρατία, κίνδυνο παράνομης κράτησης, απαγωγής και εγκληματικότητας», σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ακόμα, η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία έχει κάνει τις συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες, οδηγώντας σε αύξηση της βίας και σε περισσότερη αβεβαιότητα για το τι μπορεί να σου συμβεί.

Οι λίγοι τουρίστες που επισκέπτονται το Αφγανιστάν, το κάνουν συνήθως για να δουν ιστορικά μνημεία για να ακολουθήσουν ένα ταξίδι ακραίας περιπέτειας. Ωστόσο, η επιδεινούμενη κατάσταση σημαίνει ότι ακόμη και οι πιο ατρόμητοι ταξιδιώτες αποφεύγουν τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.

Φωτό: Unsplash

Τσαντ

Το Τσαντ είναι μια ακόμη χώρα στην Αφρική που τα ποσοστά επιστροφής τουριστών παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά.

Οι χώρες επιπέδου 3 σε αυτήν τη λίστα περιλαμβάνουν την Παπούα Νέα Γουινέα, τη Γουινέα-Μπισάου, την Κίνα και το Τσαντ. Αν και δεν βρίσκεται επί του παρόντος στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, το Τσαντ αντιμετωπίζει επίμονες προκλήσεις με υποδομές, πολιτική αστάθεια και ανησυχίες για την ασφάλεια, που το καθιστούν μη ελκυστικό για επισκέψεις επιστροφής.

Φωτό: IMAGO / robertharding

Η απομακρυσμένη τοποθεσία της χώρας, οι περιορισμένες τουριστικές εγκαταστάσεις και οι συνεχιζόμενες περιφερειακές συγκρούσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι ταξιδιώτες, ακόμη και αν έχουν μια αξιοπρεπή αρχική εμπειρία, σπάνια αισθάνονται την ανάγκη να επιστρέψουν.

Οι τουρίστες που επισκέπτονται το Τσαντ συχνά αναφέρουν δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, ασυνεπείς υπηρεσίες και ανησυχίες για την ασφάλεια, στοιχεία που επισκιάζουν οποιεσδήποτε θετικές εμπειρίες.

Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα αποτελεί μια μοναδική περίπτωση όπου το να επιστρέψεις είναι όχι απλώς απίθανο αλλά συχνά και τεχνικά αδύνατο, λόγω των νομικών περιορισμών που θέτει η χώρα σε επισκέψεις από το εξωτερικό.

Φωτό: Unsplash

Η αυστηρά ρυθμισμένη εμπειρία του τουρισμού, σε συνδυασμό με τη συνεχή εποπτεία και τον περιορισμό των μετακινήσεων, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που οι τουρίστες αισθάνονται σε καθεστώς ελέγχου.

Οι περισσότεροι επισκέπτες αναφέρουν ότι ενώ η εμπειρία είναι σίγουρα αξέχαστη, δεν είναι το είδος της ανάμνησης που θέλουν να επαναλάβουν. Η έλλειψη ελευθερίας, σε συνδυασμό με το σημαντικό κόστος και τις διπλωματικές δυσκολίες που συνεπάγεται το ταξίδι, καθιστά τη Βόρεια Κορέα ίσως τον απόλυτο προορισμό για μια μόνο επίσκεψη.

Φωτό: Unsplash

Υεμένη

Η Υεμένη, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αραβικής Χερσονήσου, φιλοξενεί το νησί Σοκότρα, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ωστόσο, η χώρα έχει χαρακτηριστεί επί του παρόντος στο επίπεδο 4 («Μην ταξιδεύετε») λόγω του συνεχιζόμενου εμφυλίου πολέμου, της τρομοκρατίας και των κινδύνων για απαγωγή.

Παρά την αναντίρρητη φυσική ομορφιά και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Υεμένη έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατη την πραγματοποίηση ενός κανονικού ταξιδιού.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Οι λίγοι ταξιδιώτες που κατάφεραν να επισκεφθούν την Υεμένη πριν από την σημερινή σύγκρουση συχνά μιλούν για την απίστευτη φιλοξενία και τα εκπληκτικά τοπία της. Ωστόσο, η επιδεινούμενη κατάσταση στην ασφάλεια σημαίνει ότι αυτές οι αναμνήσεις παραμένουν παγωμένες στο χρόνο, χωρίς ρεαλιστική δυνατότητα να την επισκεφτεί κανείς στο άμεσο μέλλον.

Φωτό: IMAGO / Hamza Ali

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Οι πιο επικίνδυνες χώρες στην Αφρική, με βάση τους διεθνείς φορείς, θεωρούνται η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Λιβύη, η Σομαλία και το Νότιο Σουδάν.

Ειδικότερα για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, οι ταξιδιώτες αναφέρουν ότι ενώ η φυσική ομορφιά μπορεί να είναι εκπληκτική, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και οι υλικοτεχνικές προκλήσεις κάνουν την επίσκεψη να μοιάζει περισσότερο με επικίνδυνη αποστολή παρά με τουριστικό προορισμό.

Η έλλειψη βασικών τουριστικών υποδομών σημαίνει ότι ακόμη και οι θετικές εμπειρίες επισκιάζονται από πρακτικές δυσκολίες που δεν προδιαθέτουν για δεύτερη επίσκεψη.