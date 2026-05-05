Οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν «ψαλίδι» σε εκατομμύρια θέσεις υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων

Δύο εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγιά τους για τον Μάιο, έχουν μειώσει οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα καυσίμων.



Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν στραφεί σε μικρότερα ή πιο οικονομικά αεροσκάφη για να εξοικονομήσουν καύσιμα, καθώς προετοιμάζονται για διακοπές στον εφοδιασμό, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Cirium, που ανέλυσαν σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.



Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει διπλασιαστεί, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ το κλείσιμο των αεροδρομίων του Κόλπου - τα οποία συνέδεαν το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών ταξιδιών με την Ασία - έχει προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες μετακινήσεις.



Οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Emirates, Etihad και Qatar - των οποίων οι πτήσεις εξακολουθούν να ανακάμπτουν μετά τη διακοπή τους στις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης - έχουν αναδιαμορφώσει τα δρομολόγιά τους για τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης πτήσεων.



Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες κατά τη διάρκεια του Μαΐου έχει μειωθεί από 132 εκατομμύρια σε 130 εκατομμύρια στο χρονικό διάστημα από τα μέσα έως τα τέλη Απριλίου.



Διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, από τη British Airways και τη United έως τη China Air και την ιαπωνική ANA, έχουν επίσης μειώσει ή προσθέσει σημαντική χωρητικότητα, αναδιατάσσοντας το δίκτυό τους για να αμβλύνουν τα σημεία συμφόρησης στις παγκόσμιες μετακινήσεις.



«Καμία ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία δεν πρόκειται να στείλει αεροπλάνο στην Ασία για να καλύψει τη ζήτηση από τον Κόλπο και να διαπιστώσει ότι έχει κολλήσει εκεί χωρίς καύσιμα για να επιστρέψει», δήλωσε ο αναλυτής αεροπορικών μεταφορών, John Strickland.



«Οι τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη ήταν πάντα ασταθείς, αλλά δεν νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας μου υπήρξε ποτέ θέμα έλλειψης».

Η Air France δήλωσε ότι της ζητήθηκε να μην προσθέσει επιπλέον δρομολόγια προς τη Σιγκαπούρη ή το Χανέντα του Τόκιο, καθώς οι δύο μεγάλοι κόμβοι ανταπόκρισης στην Ασία επιδιώκουν να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων αεροσκαφών.



Η περιοχή έχει πληγεί περισσότερο από τη διακοπή του εφοδιασμού, καθώς εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα καύσιμα που προέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν σχεδόν σε ακινησία λόγω της απειλής ιρανικών επιθέσεων και του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.



«Η διακοπή αυτών των ροών έχει δημιουργήσει σημαντικές ανισορροπίες στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση στον τομέα των ταξιδιών», δήλωσε ο Μπεν Σμιθ, διευθύνων σύμβουλος της Air France-KLM.



«Η τιμή και η ζήτηση» για καύσιμα έχουν γίνει «πολύ πιο σημαντικές» από την έναρξη της σύγκρουσης, δήλωσε στους FT ο Μπουμ-χο Κιμ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του αεροδρομίου Ίντσεον της Σεούλ. «Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για τους επιβάτες», πρόσθεσε. Το Βιετνάμ έχει ήδη εισαγάγει κάποια μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων αεροσκαφών.

Η Lufthansa είχε τις περισσότερες ακυρώσεις

Οι αεροπορικές εταιρείες της Ιαπωνίας έχουν επωφεληθεί από την αυξημένη ευρωπαϊκή ζήτηση, αλλά έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι θα πληγούν από πολύ υψηλότερα έξοδα καυσίμων. Η αεροπορική εταιρεία ANA δήλωσε ότι θα δαπανήσει επιπλέον 650 εκατ. λίρες μέχρι τον επόμενο Μάρτιο για καύσιμα, ενώ η Japan Air ανέφερε ότι τα κέρδη της θα μειωθούν κατά ένα πέμπτο λόγω των υψηλότερων εξόδων.



Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines μείωσε το δίκτυό της κατά 3,5% το δεύτερο τρίμηνο για να εξοικονομήσει καύσιμα, ενώ οι EasyJet και Virgin Atlantic προειδοποίησαν και οι δύο για την κερδοφορία τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.



Η γερμανική Lufthansa είχε τις περισσότερες ακυρώσεις τους τελευταίους μήνες, καταργώντας 20.000 πτήσεις μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου, καθώς το κόστος των καυσίμων τις είχε καταστήσει μη κερδοφόρες.

Η Air China είχε τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ακυρώσεων θέσεων, αφού μείωσε τις πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων μεταξύ Τσενγκντού και Πεκίνου.



Η Emirates, η οποία λειτουργεί περίπου τα δύο τρίτα της χωρητικότητάς της πριν από τη σύγκρουση, αλλά με χαμηλότερο αριθμό επιβατών, έχει μειώσει τον αριθμό των αεροσκαφών που εκτελούν ορισμένες σημαντικές διαδρομές.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Cirium, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα A380, αεροσκάφη δύο ορόφων που μεταφέρουν έως 615 επιβάτες, από το Ντουμπάι προς το Μπρίσμπεϊν, αλλά έχει αποσύρει τα Boeing 777 από τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Τόσο η μειωμένη ζήτηση όσο και η αυξημένη πίεση στο κόστος έχουν οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες να στραφούν σε μικρότερα ή πιο οικονομικά αεροσκάφη.



Η Etihad έχει αντικαταστήσει το Airbus A350, το οποίο μεταφέρει σχεδόν 400 επιβάτες, με ένα Boeing 787 που διαθέτει μεταξύ 220 και 300 θέσεων, ανάλογα με την ακριβή διαμόρφωση, στη γραμμή της μεταξύ Αμπού Ντάμπι και Χονγκ Κονγκ.



Ωστόσο, ορισμένες πτήσεις έχουν μεταβεί σε μεγαλύτερα αεροσκάφη για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση για απευθείας πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Η Air France χρησιμοποιεί πλέον μια μεγαλύτερη έκδοση του Boeing 777 στη γραμμή της προς τη Βομβάη, ενώ η Air China έχει θέσει σε λειτουργία ένα μεγαλύτερο 777 στη γραμμή της από το Λονδίνο Χίθροου προς το Πεκίνο.