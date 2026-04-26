«Οι Άγγελοι του Τσάρλι»: Η μάχη με τον καρκίνο του μαστού τις έκανε μία γροθιά

Οι πρωταγωνίστριες της θρυλικής σειράς των 70’s «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ έχουν ένα ισχυρό δέσιμο μεταξύ τους, αφού τις ενώνει η μεγάλη μάχη που έδωσαν με τον καρκίνο και αυτό τις έκανε να στηρίζουν όσο ποτέ η μία την άλλη.

Οι τρεις ηθοποιοί μίλησαν στο αμερικανικό περιοδικό People για τη διάγνωση καρκίνου σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους και για το πώς η εμπειρία αυτή τις συνέδεσε με την αείμνηστη συμπρωταγωνίστριά τους, Φάρα Φόσετ, η οποία απεβίωσε το 2009 από καρκίνο του πρωκτού.

«Είτε ήταν η πρώτη χρονιά στη σειρά με τη Φάρα είτε η δεύτερη χρονιά με τη Σέριλ, οι τρεις μας είμαστε οι μόνες που είχαμε αυτή την κοινή εμπειρία. Είναι κάτι που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να καταλάβει», δήλωσε η Κέιτ στο περιοδικό. «Μιλάμε για αδελφότητα. Το γεγονός ότι και οι τρεις μας είχαμε καρκίνο είναι κάπως περίεργο, αλλά όλες μας τα πάμε πια καλά», πρόσθεσε η Σέριλ.

«Έμοιαζα με εξωγήινο»

Η Κέιτ διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 1987 και ξανά το 1989 και ως αποτέλεσμα υποβλήθηκε σε μερική μαστεκτομή. Στο μεταξύ, η Τζάκλιν πάλεψε με τον καρκίνο του μαστού το 2002 και έκτοτε δεν έχει καρκίνο. Η Σέριλ αποκάλυψε τον Απρίλιο του 2026 ότι τα τελευταία χρόνια είχε δώσει προσωπικές μάχες με μια επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού και ότι οι φίλοι της από τους «Άγγελους του Τσάρλι» ήταν εκεί γι’ αυτήν σε όλη αυτή τη δοκιμασία.

Η Σέριλ παρατήρησε έναν όγκο στο στήθος της και ο σύζυγός της, Μπράιαν Ράσελ, την πήγε γρήγορα στον γιατρό πριν ξεκινήσει χημειοθεραπεία και χάσει τα μαλλιά της. «Έμοιαζα με εξωγήινο. Ο σύζυγός μου έλεγε πως είμαι ένας όμορφος εξωγήινος», θυμήθηκε και πρόσθεσε πως η Τζάκλιν της έστειλε πολλές περούκες από τη σειρά προϊόντων της. «Είχα τόσες πολλές περούκες. Η Τζάκλιν έλεγε: ω έχω μια καινούρια, θα σου τη στείλω. Θέλεις πρώτα μια κοντή; Μετά μια πιο μακριά καθώς θα μακραίνουν τα μαλλιά σου; Ήταν απλά καταπληκτική», είπε η Σέριλ.

Η Φάρα Φόσετ

«Μην το αφήσετε να νικήσει»

Η Τζάκλιν ήταν επίσης στο πλευρό της Κέιτ όταν πάλευε με τον καρκίνο του μαστού τη δεκαετία του ’80 και ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έμαθαν για τη διάγνωση της συμπρωταγωνίστριάς της. «Ήμουν εκεί όταν η Κέιτ μπήκε στο χειρουργείο και εκεί ακριβώς όταν βγήκε», θυμήθηκε και αποκάλυψε πως ο καρκίνος χτύπησε και τη δική της πόρτα το 2002. «Το διαπίστωσαν νωρίς και είμαι ευγνώμων κάθε μέρα. Είναι αυτή η λέσχη στην οποία δεν θέλεις να είσαι μέλος, αλλά όταν είσαι, υπάρχει συμπόνια και κατανόηση». Τα είδωλα της δεκαετίας του ’70 στη συνέχεια παρακάλεσαν το κοινό να ζητά αμέσως βοήθεια αν νιώσουν κάτι, ακόμα και το παραμικρό. «Μην περιμένετε. Μην το αφήσετε να νικήσει», κατέληξε η Σέριλ.

Η Φάρα διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο το 2006 και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση για την καταπολέμηση της νόσου. Κηρύχθηκε απαλλαγμένη από καρκίνο το 2007, όμως η αρρώστια δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Τρεις μήνες μετά ο καρκίνος έκανε μετάσταση στο ήπαρ και μάλιστα ήταν ήδη στο 4ο στάδιο. Η Φόσετ απεβίωσε τον Ιούνιο του 2009 σε ηλικία μόλις 62 ετών.