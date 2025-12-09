Οι αγροτικές κινητοποιήσεις απειλούν τις χριστουγεννιάτικες κρατήσεις στη Μαγνησία

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι ξενοδόχοι της Μαγνησίας για τις κρατήσεις που έχουν γίνει εν όψει των Χριστουγέννων, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ήδη το Σαββατοκύριακο που μόλις πέρασε, πελάτες φοβούμενοι την τυχόν ταλαιπωρία προχώρησαν σε ακυρώσεις.

Ωστόσο για τα δύο τετραήμερα που θ’ ακολουθήσουν, 24-27 Δεκεμβρίου και 30 Δεκεμβρίου -2 Ιανουρίου όσοι έχουν ήδη κανονίσει το ταξίδι αναψυχή τους τηρούν στάση αναμονής, ωστόσο δεν πραγματοποιούνται νέες κρατήσεις, μας λέει ο κύριος Γιώργος Ζαφείρης, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας και μέλος του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ευελπιστεί, συμπληρώνει, να βρεθεί μια λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει απολύτως καμία αντιπαράθεση μαζί τους.

«Στη Μαγνησία υπήρχε μια καλή τάση για τις εορτές των Χριστουγέννων. Θυμίζω ότι η Θεσσαλία, η Μαγνησία, είναι περιοχές ταλαιπωρημένες από τις κακοκαιρίες Danie και Helias, από τα νεκρά ψάρια που είχαν «πλημμυρίσει» τον Παγασητικό… είχαμε περάσει πολύ δύσκολες περιόδους. Παρόλα αυτά, επειδή έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση παντού και δεν υπάρχει πρόβλημα. Επίσης τώρα με τις τελευταίες βροχές, πάλι άντεξαν τα πάντα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα πρόσβασης. Ευελπιστούσαμε λοιπόν σε δύο πολύ καλά τετραήμερα.

Είχαμε ακυρώσεις για το Σαββατοκύριακο που μόλις μας πέρασε. Κι αυτό φάνηκε λογικό. Οι κινητοποιήσεις πάντα δημιουργούν θέματα. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα έχω καμία αντιπαράθεση με τους αγρότες. Αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι από την πείρα μας -δυστυχώς, γιατί έχει ξανασυμβεί- θα υπάρξει πρόβλημα. Ακούγεται μεν ότι (οι αγρότες) αφήνουν τα οχήματα να περνάνε σταδιακά (από τα μπλόκα) κάποιες ώρες κτλ. ωστόσο δεν είναι αυτός ο τουρισμός περιπέτειας που υποσχόμαστε στους πελάτες μας.

Οπότε, δυστυχώς προς το παρόν έχουμε ερωτήματα σχετικά με το τι θα γίνει για αυτές τις μέρες. Δεν έχουμε ακόμη ακυρώσεις για τα Χριστούγεννα. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση στα προβλήματά τους, ώστε καμία ομάδα με τα δίκια της, να μη δημιουργήσει ζημίες και προβλήματα στις άλλες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματίες και δεν εννοώ μόνο τα ξενοδοχεία, σε καμία περίπτωση. Εννοούμε όλη την οικονομία της περιοχής».

Η πληρότητα για τις γιορτές αγγίζει το 75% - Παγωμένες οι κρατήσεις

Το πρόβλημα στην παρούσα φάση, τονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας είναι πως έχει σταματήσει το τηλέφωνο να χτυπάει για νέες κρατήσεις, για τα δύο πολύτιμα τετραήμερα των εορτών. Την ίδια ώρα οι πελάτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς ανησυχούν ότι θα εγκλωβιστούν και θα ταλαιπωρηθούν στα μπλόκα.

«Ελπίζω ν’ αντιμετωπιστεί το θέμα με τους δρόμους, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι, πάρα πολύ σημαντικό και μιλάω και για όλη την Ελλάδα που λένε διότι και συνάδελφοι από άλλες περιοχές θα αρχίσουν να έχουν πρόβλημα.

Αν αναρωτιέται κανείς για την πληρότητα σε αυτή τη φάση σε τι ποσοστό ανέρχεται ο κύριος Γιώργος Ζαφείρης έχει την απάντηση.

«Τις πρώτες ημέρες του Δεκέμβριου, την 1η-2η του Δεκέμβρη που είχαμε κάνει και τις μετρήσεις μας, η πληρότητα ήταν γύρω στο 75%, ένα ποσοστό που θα ανέβαινε σίγουρα τη γιορτή των Χριστουγέννων και ίσως να ήταν λιγότερο την Πρωτοχρονιά. Αυτό που συμβαίνει σε αυτές όλες τις περιπτώσεις, που δυστυχώς η εμπειρία μας οδηγεί να το πούμε αυτό, είναι ότι από εδώ και τρεις, τέσσερις ημέρες, όπως λέμε στη γλώσσα μας, δε χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν υπάρχουν requests. Μάλλον ο κόσμος είναι σε αναμονή για το τι θα γίνει με την πρόσβαση στις διάφορες περιοχές.

Ήδη έχουμε ερωτήματα από τους πελάτες. Ο κόσμος παίρνει για να ρωτήσει τι θα γίνει, αν είναι κλειστοί οι δρόμοι, αν θα μπορούσαμε να έρθουμε κλπ. Δεν έχω παρατηρήσει ακόμη, δεν έχω από τους συναδέλφους μου feedback για ακυρώσεις, αλλά φοβάμαι ότι αυτές θα ξεκινήσουν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση».

Ανησυχία για ακυρώσεις εξαιτίας των μπλόκων

Την ίδια ανησυχία μοιράζονται και οι συνάδελφοι του κυρίου Ζαφείρη, μας λέει ως μέλος του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σε Τρίκαλα, Λίμνη Πλαστήρα, Λαμία.

«Αναφέρομαι γενικότερα στη Θεσσαλία ως εκπρόσωπος, αλλά και ως μέλος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Υπάρχει μια ανησυχία στους συναδέλφους και στα Τρίκαλα, και στη λίμνη Πλαστήρα και στη Λάρισα. Και στους συναδέλφους, επειδή κοινή φαίνεται η περιοχή μέχρι την Πιερία, μέχρι τη Λαμία. Υπάρχει μια ανησυχία, γιατί έχουμε ξαναζήσει τέτοιες περιπτώσεις. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό το θέμα θα διευθετηθεί πολύ γρήγορα. Γιατί ξέρετε, άμα αρχίσουν οι ακυρώσεις, μετά θα είναι δύσκολο τις τελευταίες ημέρες να ξανασυμπληρώσει κανείς, τόσο μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ας ελπίζουμε ότι αυτό το πρόβλημα, εμείς μένουμε με αυτή την ελπίδα, θα λυθεί. Θα βρεθεί μια λύση και θα ανοίξουν οι δρόμοι.

Γιατί μετά τα πάρα πολλά προβλήματα, που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή τα τελευταία χρόνια, δεν έχει περιθώριο να χάσει τίποτα. Αυτά λοιπόν τα τετραήμερα των εορτών, λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, οι κρατήσεις μας είναι οι τέσσερις διανυκτερεύσεις και είναι καλή «ένεση» για τους επιχειρηματίες ώστε να μπορέσουν να περάσουν το χειμώνα τους».