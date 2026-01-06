Οι αγρότες άνοιξαν αιφνιδιαστικά τις μπάρες στα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, οι αγρότες έφτασαν το βράδυ της Τρίτης στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και άνοιξαν τα διόδια, επιτρέποντας στους οδηγούς να περνούν χωρίς να καταβάλλουν αντίτιμο. Η παρουσία τους στο σημείο προκάλεσε εκ νέου εντάσεις, καθώς τα μπλόκα των τελευταίων ημερών έχουν φέρει σε αντιπαράθεση αγρότες και πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία προς τα διόδια του Ρίου πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 20:00, με τους αγρότες να αιφνιδιάζουν τόσο την Αστυνομία όσο και τους διερχόμενους οδηγούς. Η κίνησή τους φέρεται να συνδέεται με την πεποίθηση ότι δεν αναμένουν ουσιαστικές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση στη σημερινή σύσκεψη, προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για νέο 48ωρο αποκλεισμό της Αχαΐας.

Όπως μεταδίδει το apohxos.gr, οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στα διόδια έως τις 22:00. Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Δεκεμβρίου, σε αντίστοιχη προσπάθεια, είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που τότε είχαν αποτρέψει το άνοιγμα των διοδίων.

Η σημερινή τους κίνηση εντάσσεται στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ παραμένει άγνωστο εάν και με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η Αστυνομία αυτή τη φορά.