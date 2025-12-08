Οι αγρότες σε κλιμάκωση: Η κυβερνητική τακτική δεν «φρέναρε» ούτε τους Καραμανλή και Σαμαρά

Κρίσιμη ως προς την εξέλιξη των δυναμικών αγροτικών κινητοποιήσεων θεωρούν κυβερνητικά στελέχη την εβδομάδα, που ξεκινά σήμερα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός, καθώς η κατευναστική εν πολλοίς κυβερνητική στάση έναντι των αγροτικών μπλόκων δεν έχει αποδώσει έως τώρα, αν και αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες παραδέχονται σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους ότι η κλιμάκωση της αγροτικής διαμαρτυρίας είναι μάλλον αναμενόμενη.

Χωρίς να υποτιμούν την οργή, που έχει καταλάβει την πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου και η οποία αποτυπώνεται στη μαζικότητα των εφετινών κινητοποιήσεων, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι συνδυασμένες εξελίξεις των επομένων ημερών μπορούν να λειτουργήσουν πυροσβεστικά.

«Έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού» διεμήνυσε μέσω της χθεσινής καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης του ο πρωθυπουργός. Από την κυβέρνηση εξηγούν ότι η εμπρόθεσμη πληρωμή του εναπομείναντος 1,2 δς ευρώ έως το τέλος του έτους – το μεγαλύτερο μέρος αυτών, περί το 1 δις πριν από τα Χριστούγεννα – αναμένεται να αμβλύνει τις αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο.

«Προσοχή στις δηλώσεις»

Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστικό ότι έως τότε η εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου τόσο προς τα κυβερνητικά στελέχη, όσο και προς την ΕΛ.ΑΣ. είναι να μην υποδαυλίσουν με δηλώσεις, συμπεριφορές και ενέργειες την κοινωνική ένταση. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης διεμήνυσε χθες ότι «οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο» καθώς και ότι «οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα» για να επαναλάβει ότι «η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα».

Την ίδια ώρα και όπως σας ενημέρωσε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα το flash.gr στις κλειστές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούνται διαπραγματευτικά όπλα, προκειμένου να πεισθούν οι αγρότες να εγκαταλείψουν τα μπλόκα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται μέτρα, όπως η παράταση του φθηνού αγροτικού ρεύματος για το 2026, αλλά και μία αύξηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η προοπτική συνάντησης του πρωθυπουργού με τους αγρότες έως τη μετάβαση του στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή του στην τακτική Σύνοδο της ΕΕ ( 17 – 19 Δεκεμβρίου ), ώστε να υπάρξει διέξοδος στην παρούσα κρίση.

Το διπλό «χτύπημα» από Καραμανλή - Σαμαρά

Την ίδια ώρα, πάντως, τις αγροτικές κινητοποιήσεις στηρίζουν όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μεγεθύνοντας έτσι την πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Στο…χορό μπήκαν από χθες και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Μιλώντας χθες σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ, ο κ. Καραμανλής προειδοποίησε ότι «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή».

Ο κ. Σαμαράς από την πλευρά του, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβερνητικής πολιτικής στον πρωτογενή τομέα καλώντας την κυβέρνηση να μη διαχειρίζεται τις αγροτικές κινητοποιήσεις με όρους επικοινωνίας. Επιπλέον έβαλε κατά των διαχρονικών επιλογών τόσο της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και της Ευρωπαικής Ένωσης στο αγροτικό ζήτημα. «Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες», σημειώνει ο κ. Σαμαράς και προειδοποιεί για νέα κύματα ακρίβειας.