Οι αγρότες στις Βρυξέλλες: «Βροχή» από κροτίδες - Δείτε το στιγμιότυπο από την ανταπόκριση του Flash

Η απόβαση χιλιάδων αγροτών από όλη την Ευρώπη στις Βρυξέλλες, την ώρα που οι ηγέτες αναζητούν πάση θυσία συμφωνία για το ουκρανικό, αιφνιδίασε τις βελγικές αρχές οι οποίες από τα ξημερώματα βρέθηκαν απέναντι σε εκατοντάδες τρακτέρ, λίγα μόνον χιλιόμετρα μακριά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η συγκέντρωση των αγροτών συνοδεύτηκε από επεισόδια και κυνηγητό στους δρόμους των Βρυξελλών με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε ρίψεις νερού αλλά και σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους των Βρυξελλών όπου για αρκετή ώρα επικράτησε μεγάλη αναταραχή με τις κροτίδες να πέφτουν «βροχή» προς τη μεριά όπου ήταν συγκεντρωμένες οι αστυνομικές δυνάμεις.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο την ώρα της ανταπόκρισης του Σπύρου Μουρελάτου από τη βελγική πρωτεύουσα.