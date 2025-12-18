Κόσμος Βρυξέλλες Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αγρότες

Οι αγρότες στις Βρυξέλλες: «Βροχή» από κροτίδες - Δείτε το στιγμιότυπο από την ανταπόκριση του Flash

Δακρυγόνα, «βροχή» από καπνογόνα και επεισόδια στους δρόμους των Βρυξελλών ανάμεσα σε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και χιλιάδες αγρότες που έφτασαν από τα ξημερώματα στη βελγική πρωτεύουσα.

Σπύρος Μουρελάτος

Η απόβαση χιλιάδων αγροτών από όλη την Ευρώπη στις Βρυξέλλες, την ώρα που οι ηγέτες αναζητούν πάση θυσία συμφωνία για το ουκρανικό, αιφνιδίασε τις βελγικές αρχές οι οποίες από τα ξημερώματα βρέθηκαν απέναντι σε εκατοντάδες τρακτέρ, λίγα μόνον χιλιόμετρα μακριά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Η συγκέντρωση των αγροτών συνοδεύτηκε από επεισόδια και κυνηγητό στους δρόμους των Βρυξελλών με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε ρίψεις νερού αλλά και σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές. 

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους των Βρυξελλών όπου για αρκετή ώρα επικράτησε μεγάλη αναταραχή με τις κροτίδες να πέφτουν «βροχή» προς τη μεριά όπου ήταν συγκεντρωμένες οι αστυνομικές δυνάμεις. 

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο την ώρα της ανταπόκρισης του Σπύρου Μουρελάτου από τη βελγική πρωτεύουσα. 

@flashgrofficial Ο Flash.gr και ο Σπύρος Μουρελάτος στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο Κορυφής. Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα έξω στο κέντρο των Βρυξέλλων μεταξύ των αγροτών απ' όλη την Ευρώπη και την αστυνομία, με τις αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων και να προβαίνουν σε ρίψεις νερού. Ρεπορτάζ/Βίντεο: Σπύρος Μουρελάτος #flashGR #foryou #fypgreece #fyp #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

