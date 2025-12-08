Οι αγρότες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Ρίψη χημικών και μεγάλη ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις

Ένταση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς έγινε ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τον χώρο, με αφορμή το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιούν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης εκτιμούν ότι η συμμετοχή αγγίζει τα 4.000 άτομα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν φράξει με κλούβες τον δρόμο προς το αεροδρόμιο, τόσο από την εθνική οδό όσο και από την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια μέχρι τις εγκαταστάσεις.

Αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο Κρήτης/INTIME

Σύμφωνα με το cretalive, η προσυγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, με αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να σπεύδουν με τρακτέρ, αλλά και αγροτικά οχήματα και στη συνέχεια να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο.



«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο», ανέφερε ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, ο οποίος αν και επεσήμανε ότι θα κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να μην υπάρξει ταλαιπωρία, εντούτοις ζήτησε εκ των προτέρων συγνώμη, εφόσον αυτό σε κάποιες περιπτώσεις δεν καταστεί εφικτό.



«Είναι θέμα επιβίωσης», σημείωσε ο κ. Μανουράς, διευκρινίζοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει πώς θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και προς τα πού θα κατευθυνθούν.

Πάντως, οι συμμετέχοντες προσανατολίζονται σε κύκλο διαμαρτυριών που θα έχουν «επ' αόριστον» διάρκεια, ενώ ανάμεσα στα συνθήματα που αναγράφουν σε πανό είναι «δεν μιλάμε πια, διεκδικούμε».

Cretalive

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου.