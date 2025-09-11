Οι ακρίτες των νησιών με τον Πιερρακάκη - Ο ΦΠΑ και η αξιοποίηση της δημόσιας γης

Άκρως εποικοδομητική πληροφορούμαι πως ήταν η χθεσινή τηλεσύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών ανάμεσα στον Κυριάκο Πιερρακάκη, τους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους των 19 ακριτικών νησιών, στα οποία μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σύμφωνα με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ.

Ο Υπουργός Οικονομικών αιφνιδιάστηκε ευχάριστα από την ικανοποίηση και τα συγκινητικά λόγια, που άκουσε από τους εκπρόσωπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, έλυσε και εύλογες απορίες υπήρχαν, καθώς διευκρίνισε λόγου χάρη πως η μείωση του ΦΠΑ θα ισχύσει εκτός από τα προιόντα και στις υπηρεσίες, γεγονός, που αναμένεται να ενισχύσει το τουριστικό προιόν.

Ο Πιερρακάκης ζήτησε από Περιφερειάρχες και Δημάρχους να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν στο Υπουργείο όλα τα αιτήματα τους, καθώς, όπως εξήγησε, ορισμένα από αυτά μπορούν να ικανοποιηθούν και σχετικά άμεσα. Για παράδειγμα, πολλοί εκ των συμμετεχόντων στη σύσκεψη τόνισαν πως υπάρχουν οι πόροι για την κατασκευή κατοικιών για γιατρούς και καθηγητές στα ακριτικά νησιά ζητώντας από τον Υπουργό Οικονομικών να βοηθήσει στην κατεύθυνση της ταχύτερης δυνατής αξιοποίησης της δημόσιας γης, κάτι για το οποίο δεσμεύθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.