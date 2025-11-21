Οι Αμερικανοί ζεσταίνονται τον χειμώνα με bitcoin: Μετατρέπουν τα εξορυκτικά μηχανήματα σε καλοριφέρ

Την ώρα που το κόστος για την εξόρυξη του Bitcoin όλο και αυξάνει ενώ και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και ενεργοβόρα καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες ρεύματος και εκπέμποντας μεγάλα ποσά θερμότητας κάποιοι επιχειρηματίες σκέφτηκαν να εκμεταλλευτούν αυτές τς παραμέτρους βγάζοντας κέρδος. Πώς θα σας φαινόταν να είχατε ένα εξορυκτικό μηχάνημα κρυπτονομισμάτος που θα θέρμαινε τα καλοριφέρ σας;

Επιχειρηματίες στις ΗΠΑ επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη θερμότητα που παράγεται από την εξόρυξη Bitcoin, η οποία έως σήμερα πήγαινε χαμένη. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων K33, η εξόρυξη Bitcoin παράγει ετησίως τόση θερμότητα όση χρειάζεται όλη η Φινλανδία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της απελευθερώνεται στον αέρα.

Αυτό έχει οδηγήσει σε πρόσφατες καινοτομίες, όπως μια συσκευή θέρμανσης χώρου αξίας $900 που λειτουργεί ταυτόχρονα και ως εξορυκτικό μηχάνημα Bitcoin (mining rig). Ωστόσο, οι σκεπτικιστές αμφισβητούν την αποδοτικότητα αυτής της αναδυόμενης αγοράς για τη θέρμανση κατοικιών και τη διαχείριση των ενεργειακών λογαριασμών.

Καθώς το κρύο του χειμώνα απλώνεται στις ΗΠΑ και οι λογαριασμοί ρεύματος αποτελούν μείζον ζήτημα στον προϋπολογισμό, οι περισσότεροι Αμερικανοί εξακολουθούν να βασίζονται σε παραδοσιακές πηγές θέρμανσης, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικοί φούρνοι. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κρυπτογράφηση γεννά τη θερμότητα, και εάν οι υποστηρικτές αυτής της νέας βιομηχανίας έχουν δίκιο, η χρήση της ως πηγή θέρμανσης σε σπίτια και κτίρια θα γίνει πολύ πιο διαδεδομένη.

Η βασική αρχή: Αξιοποίηση της χαμένης ενέργειας

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του CNBC, η υπολογιστική ισχύς της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων παράγει μεγάλη ποσότητα θερμότητας, η οποία, όπως αναφέρει η K33, ανέρχεται σε περίπου 100 TWh ετησίως – αρκετή για να θερμανθεί όλη η Φινλανδία. Αυτή η σπατάλη ενέργειας σε έναν κλάδο ήδη εντατικό σε ενέργεια, ωθεί τους επιχειρηματίες να αναζητήσουν τρόπους επαναχρησιμοποίησης της θερμότητας σε σπίτια, γραφεία ή άλλους χώρους, ειδικά τους ψυχρότερους μήνες.

Η New York Times είχε αξιολογήσει το HeatTrio, μια θερμάστρα χώρου $900 που λειτουργεί και ως μηχάνημα εξόρυξης Bitcoin. Άλλοι χρησιμοποιούν τη θερμότητα από τη δική τους εξόρυξη κρυπτονομισμάτων για να ζεστάνουν το σπίτι τους μέσω του συστήματος εξαερισμού.

«Έχω δει συσκευές Bitcoin να λειτουργούν ήσυχα σε σοφίτες, με τη θερμότητα που παράγουν να ανακατευθύνεται μέσω του συστήματος εξαερισμού του σπιτιού για να αντισταθμίσει το κόστος θέρμανσης. Είναι μια έξυπνη χρήση ενέργειας που διαφορετικά θα πήγαινε χαμένη», δήλωσε η Jill Ford, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bitford Digital. «Η χρήση της θερμότητας είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς οι εξορύκτες κρυπτονομισμάτων μπορούν να γίνουν ενεργειακοί σύμμαχοι, αν εφαρμοστεί λίγη δημιουργικότητα», πρόσθεσε.

Η προσέγγιση αυτή δεν εγγυάται απαραίτητα εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ρεύματος—τα οικονομικά στοιχεία διαφέρουν πολύ ανάλογα με την περιοχή, την τιμή του ρεύματος και την ταχύτητα του μηχανήματος—αλλά μπορεί να παράγει χρήματα, αντισταθμίζοντας το κόστος θέρμανσης.

«Έχει το ίδιο κόστος με τη θέρμανση του σπιτιού, αλλά το πλεονέκτημα είναι ότι εξορύσσεις Bitcoin», σημείωσε η Ford. Ακόμη και ένα παλαιότερο μοντέλο μηχανήματος εξόρυξης είναι αρκετό. Οι μεμονωμένοι εξορύκτες μπορούν να ενταχθούν σε pools (ομάδες) εξόρυξης για να μοιραστούν την υπολογιστική ισχύ και να λαμβάνουν αναλογικές πληρωμές, καθιστώντας τις αποδόσεις πιο προβλέψιμες.

Ο Andrew Sobko, ιδρυτής της Argentum AI, συμφωνεί ότι η ιδέα είναι «έξυπνη στη θεωρία», καθώς σχεδόν όλη η ενέργεια που καταναλώνεται από τον υπολογισμό απελευθερώνεται ως θερμότητα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η έννοια έχει μεγαλύτερο νόημα σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε ψυχρά κλίματα ή κτίρια υψηλής πυκνότητας, όπως τα κέντρα δεδομένων, όπου η ανάκτηση θερμότητας σε βιομηχανική κλίμακα υπόσχεται πραγματικά οφέλη.

Οι σκεπτικιστές: Γιατί η θέρμανση κατοικιών με Crypto δεν θα λειτουργήσει

Υπάρχουν πολλοί σκεπτικιστές. Ο Derek Mohr, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Rochester, δεν πιστεύει ότι το μέλλον της οικιακής θέρμανσης βρίσκεται στα κρυπτονομίσματα. Υποστηρίζει ότι η εξόρυξη Bitcoin είναι πλέον τόσο εξειδικευμένη που ένας οικιακός υπολογιστής έχει σχεδόν μηδενική πιθανότητα να είναι χρήσιμος στην εξόρυξη ενός block, καθώς οι μεγάλες φάρμες εξόρυξης χρησιμοποιούν ειδικά chips (ASICs).

«Οι συσκευές θέρμανσης Bitcoin που έχω δει φαίνεται να είναι απλές θερμάστρες χώρου που χρησιμοποιούν το ρεύμα σας για να θερμάνουν το δωμάτιο... κάτι που δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος θέρμανσης ενός σπιτιού», είπε. «Ναι, η εξόρυξη Bitcoin παράγει πολλή θερμότητα, αλλά ο μόνος τρόπος να φτάσει αυτή στο σπίτι σας είναι να χρησιμοποιήσετε το δικό σας ρεύμα».

Κατά την άποψή του Mohr, «αυτή δεν είναι μια πραγματική ευκαιρία που θα λειτουργήσει», αλλά εκμεταλλεύεται πληροφορίες που έχουν ακούσει οι πολίτες – τη θερμότητα από την εξόρυξη και τα κέρδη – δίνοντας ψευδείς ελπίδες.

Ωστόσο, άλλοι ειδικοί βλέπουν προοπτικές. Η Nikki Morris, Διευθύντρια του Ralph Lowe Energy Institute του Πανεπιστημίου Texas Christian, τονίζει ότι η έννοια βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια. Επισημαίνει ότι, επειδή η εξόρυξη crypto παράγει ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο με εμπορική αξία, εισάγεται μια νέα πηγή εσόδων από την κατανάλωση ενέργειας. «Φανταστείτε ένα παρόμοιο σενάριο όπου μια κρυπτο-εγκατάσταση συγκροτήματος διαμερισμάτων παράγει τόσο ψηφιακό νόμισμα όσο και χρήσιμη θερμική ενέργεια», είπε.

Δοκιμάζοντας τη θέρμανση Bitcoin στον πραγματικό κόσμο

Στην πόλη Challis του Idaho, η εταιρεία Softwarm του Cade Peterson επαναχρησιμοποιεί τη θερμότητα Bitcoin για να αντιμετωπίσει τον χειμώνα.

Επιχειρήσεις, όπως το πλυντήριο αυτοκινήτων TC Car, Truck and RV Wash, πειραματίζονται με τις συσκευές της Softwarm. Ο ιδιοκτήτης ξόδευε $25 την ημέρα για να θερμάνει τους χώρους πλύσης. Με την εγκατάσταση των εξορυκτικών μηχανημάτων, «παράγει περισσότερα χρήματα σε Bitcoin από ό,τι κοστίζει η λειτουργία τους», σύμφωνα με τον Peterson. Ο ίδιος ο Peterson θερμαίνει το σπίτι του εδώ και δυόμισι χρόνια με εξοπλισμό εξόρυξης Bitcoin και πιστεύει ότι η θερμότητα αυτή θα τροφοδοτεί σχεδόν τα πάντα στο μέλλον.