Οι ανασφαλείς άντρες ανησυχούν περισσότερο για το μέγεθος του πέους

Παρά την ελαφρότητα με την οποία συχνά αντιμετωπίζεται στη δημόσια συζήτηση, η ανησυχία πολλών ανδρών για το μέγεθος του πέους φαίνεται να συνδέεται με βαθύτερα ζητήματα ταυτότητας και αυτοεκτίμησης. Σύμφωνα με τη θεωρία της συμβολικής αυτοολοκλήρωσης, η ανασφάλεια που νιώθει κάποιος σε έναν τομέα τον ωθεί να προβάλλει εναλλακτικά σύμβολα επιτυχίας. Μια νέα ψυχολογική έρευνα αναφέρει πως η έντονη αξία που αποδίδουν κάποιοι άνδρες σε ένα «μεγάλο» πέος δεν σχετίζεται τόσο με τη σεξουαλική επιθυμία των γυναικών, όσο με το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τη θέση τους ως άνδρες μέσα στην κοινωνία. Όταν αυτή η εικόνα κλονίζεται, το σώμα μετατρέπεται σε σύμβολο κύρους και δύναμης.

Το πέος ως κοινωνικό σύμβολο

Οι ερευνητές ξεκίνησαν από μια απλή αλλά παραγνωρισμένη παρατήρηση: οι άνδρες δείχνουν να ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο μεταξύ τους για το μέγεθος του πέους απ’ ό,τι οι γυναίκες. Όπως εξηγείται στο PsyPost, αυτό οδήγησε στην υπόθεση ότι το ζήτημα δεν είναι κυρίως ερωτικό, αλλά κοινωνικό και ψυχολογικό. Σε πολλές κουλτούρες, η ανδρική ταυτότητα συνδέεται με ιδέες ισχύος, κυριαρχίας και επιτυχίας. Όταν ένας άνδρας νιώθει ότι υστερεί σε αυτούς τους τομείς, αναζητά εναλλακτικούς τρόπους να επιβεβαιώσει τον ανδρισμό του.

Σε μια σειρά τεσσάρων μελετών, οι επιστήμονες εξέτασαν πώς το άγχος για την «ανδρική επάρκεια» επηρεάζει τη σημασία που δίνουν οι άνδρες στο μέγεθος του πέους. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν το στρες τους σε καταστάσεις, π.χ. σωματικής αδυναμίας, συναισθηματικής έκφρασης ή υποταγής σε γυναίκες, όπου μπορεί να φανούν «λιγότερο άνδρες». Παράλληλα, καταγράφηκαν χαρακτηριστικά όπως ο θυμός, η επιθετικότητα και η τάση για κυριαρχία.

Τι έδειξαν τα πειράματα για την ανδρική ανασφάλεια

Τα αποτελέσματα ήταν σταθερά: όσο μεγαλύτερη ήταν η ανασφάλεια γύρω από τον ανδρικό ρόλο, τόσο μεγαλύτερη σημασία απέδιδαν οι άνδρες στο μέγεθος του πέους. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η στάση δεν σχετιζόταν με το πόσο συχνά έκαναν σεξ ή έβλεπαν πορνογραφικό υλικό. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για προϊόν σεξουαλικής εμπειρίας ή φαντασίωσης, αλλά για ψυχολογική αντίδραση σε κοινωνικές πιέσεις.

Σε επόμενη φάση, η έρευνα έδειξε ότι η εμμονή με το «μεγάλο πέος» συνοδεύεται συχνά από ντροπή για το ίδιο το σώμα και από σκέψεις ή πρακτικές «βελτίωσης». Παράλληλα, παρατηρήθηκαν συσχετίσεις με πιο συντηρητικές θρησκευτικές στάσεις και πολιτικές επιλογές (π.χ. υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ), αν και οι αναλύσεις έδειξαν ότι ο κοινός παρονομαστής ήταν και πάλι το άγχος για τον ανδρισμό και όχι η ιδεολογία αυτή καθαυτή.

Η πιο αποκαλυπτική μελέτη ήταν πειραματική. Εκεί, οι ερευνητές ζήτησαν από ορισμένους συμμετέχοντες να θυμηθούν στιγμές όπου ένιωσαν ότι «απέτυχαν» ως άνδρες, ενώ άλλοι θυμήθηκαν εμπειρίες επιτυχίας. Όσοι ανακάλεσαν αποτυχίες ένιωσαν πιο έντονα συναισθήματα ταπείνωσης και, αμέσως μετά, δήλωσαν μεγαλύτερη επιθυμία να έχουν μεγάλο πέος. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι ακόμη και μια στιγμιαία απειλή στην αυτοεικόνα μπορεί να αλλάξει το πώς κάποιος βλέπει το σώμα του.

Οι περιορισμοί της μελέτης

Οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη έχει περιορισμούς, καθώς αφορά μόνο ετεροφυλόφιλους άνδρες στις ΗΠΑ και τα πειραματικά αποτελέσματα ήταν μέτρια. Παρ’ όλα αυτά, το συνολικό μήνυμα είναι σαφές: η ανησυχία για το μέγεθος του πέους συχνά δεν αφορά το πέος καθαυτό, αλλά μια ευρύτερη ανασφάλεια για το τι σημαίνει «να είσαι άνδρας».

Η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν πιο ουσιαστικό διάλογο γύρω από την ανδρική εικόνα σώματος. Ωστόσο, αυτές οι στάσεις μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία, τις σχέσεις και τη σεξουαλική ικανοποίηση. Η κατανόηση των βαθύτερων αιτιών μπορεί να βοηθήσει επαγγελματίες και άνδρες να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με λιγότερη ντροπή και περισσότερη επίγνωση.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Psychology of Men & Masculinities.