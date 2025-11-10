Οι άνδρες βάζουν τέλος στο ξυράφι – γιατί το λέιζερ γίνεται το νέο must της ανδρικής αποτρίχωσης

Η εικόνα του άνδρα με το ξυράφι στο χέρι αρχίζει να ανήκει στο παρελθόν. Στη θέση του έρχεται μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος με ραγδαίους ρυθμούς: η φωτο-αποτρίχωση προσώπου. Κάποτε θεωρούταν αποκλειστικά «γυναικεία υπόθεση», σήμερα όμως αποτελεί επιλογή ολοένα και περισσότερων ανδρών που επιδιώκουν καθαρή, λεία επιδερμίδα χωρίς το καθημερινό ξύρισμα.

Ανακάλυψε γιατί το λέιζερ αλλάζει τα δεδομένα στην ανδρική περιποίηση και ποια είναι τα οφέλη που το κάνουν να κερδίζει έδαφος κάθε μέρα.

