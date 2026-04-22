Οι «άνθρωποι του Προέδρου» στους Δελφούς: Το MAGA κίνημα δίνει το στίγμα για Ιράν και εκλογές

Μπορεί οι Δελφοί να φημίζονται για τον χρησμό τους, αλλά οι καλεσμένοι από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ ήταν κάθε άλλο παρά διφορούμενοι.

Με αέρα νικητή και σκληρή γλώσσα, τα στελέχη του κινήματος MAGA εξήγησαν γιατί το Ιράν «θα συμμορφωθεί» και γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι ετοιμάζονται για εκλογικό θρίαμβο.

Ο «Ανιχνευτής» παρακολούθησε τις συζητήσεις του 11ου Φόρουμ και κατέγραψε την απόλυτη ταύτιση των εξ Αμερικής ορμώμενων ομιλητών ότι ο πόλεμος με το Ιράν οδεύει προς το τέλος του επειδή ο Τραμπ «ξέρει τι κάνει».

Από τον Matthew Boyle του Breitbart που ξεκαθάρισε ότι πυρηνικά και Ιράν δεν πάνε μαζί, μέχρι τον Alex Bruesewitz που προέβλεψε «βουτιά» στις τιμές της ενέργειας, το μήνυμα ήταν ένα: Ο Τραμπ είναι ο «μοντέρνος ήρωας» που κάνει τον κόσμο ασφαλή. Φυσικά, δεν έλειψαν τα «καρφιά» για τους Δημοκρατικούς, τους οποίους χαρακτήρισαν «ριζοσπάστες» και «παράλογους», δίνοντας μια πρόγευση του πολωμένου κλίματος που επικρατεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.