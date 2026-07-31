Οι αντιδράσεις του κοινού στα smartglasses της Meta οδηγούν την Apple σε αλλαγή στρατηγικής

Η Apple φέρεται να μεταθέτει την παρουσίαση των smart glasses της για το WWDC 2027 (Ιούνιος 2027), αντί για νωρίτερα μέσα στο 2026 ή στις αρχές του 2027. Η καθυστέρηση συνδέεται τόσο με πρόσθετη δουλειά πάνω στις λειτουργίες ιδιωτικότητας όσο και με την προσπάθεια της εταιρείας να διαφοροποιηθεί ξεκάθαρα από τη Meta, η οποία δέχεται έντονη κριτική για τα δικά της smart glasses.



Γιατί ανησυχεί η Apple

Η Apple θεωρεί την ιδιωτικότητα βασική προτεραιότητα και δεν θέλει το δικό της wearable να μοιάζει με μια συσκευή συνεχούς καταγραφής. Η πίεση από την αρνητική αντίδραση γύρω από τα Meta smart glasses φαίνεται να επηρέασε άμεσα τον σχεδιασμό της, καθώς η Apple θέλει να αποφύγει οποιαδήποτε εικόνα «παρακολούθησης» ή αθέμιτης εγγραφής βίντεο. Γι’ αυτό και εξετάζει λύσεις που θα περιορίζουν τον κίνδυνο επικοινωνιακής καταιγίδας από την πρώτη κιόλας μέρα.



Τι αλλάζει στο προϊόν

Η Apple φέρεται να εξετάζει smart glasses χωρίς διαδικασία αναγνώρισης προσώπου, με περισσότερη επεξεργασία πάνω στη συσκευή και λιγότερη αποστολή δεδομένων στο cloud. Επίσης, δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει καταγραφές πελατών της για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που αποτελεί σαφή διαφοροποίηση από τις πιο αμφιλεγόμενες πρακτικές της αγοράς. Υπάρχουν ακόμη αναφορές ότι η εταιρεία έχει δοκιμάσει και εκδοχές χωρίς κάμερες για φωτογραφία ή βίντεο, ώστε να μειωθούν οι ανησυχίες για τα της ιδιωτικότητας. Η νέα αυτή καθυστέρηση δίνει στην Apple περισσότερο χρόνο να βελτιώσει τόσο το hardware όσο και την επικοινωνία που θα κάνει για το ίδιο το προϊόν.



Η αγορά των smart glasses

Η κίνηση δείχνει ότι η κατηγορία των smart glasses μπαίνει σε πιο ώριμη, αλλά και πιο ευαίσθητη φάση. Όποιος θέλει να «παίξει» σοβαρά σε αυτόν τον χώρο δεν αρκεί να επενδύσει σωστά στην τεχνητή νοημοσύνη ή στο ισχυρό hardware, θα πρέπει να κερδίσει και τη μάχη της εμπιστοσύνης. Και υπό το φόβο των ελεγκτικών αρχών σε κάθε άκρη του πλανήτη, η συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων θα είναι πάντα στο στόχαστρο.