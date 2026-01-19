Οι «αόρατοι διακόπτες» που καθορίζουν το μέλλον των παιδιών μας – Η Αρετή Μανιώτη για τον τρόπο ζωής

Ξέρατε ότι ο τρόπος ζωής μπορεί να «ενεργοποιήσει» ή να «σιωπήσει» τα γονίδια που επηρεάζουν την υγεία των παιδιών μας; Η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη εξηγεί πώς οι καθημερινές συνήθειες γίνονται το «πληκτρολόγιο» πάνω στο οποίο γράφεται η μελλοντική ευεξία και η μακροζωία τους.

Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι τα γονίδια είναι μια «διαταγή από το σύμπαν», μια μοίρα που δεν μπορεί να αλλάξει. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα γονίδια μοιάζουν περισσότερο με «κουπιά» ή διακόπτες που ανάβουν και σβήνουν ανάλογα με το πώς ζούμε. Οι καλές συνήθειες στην παιδική ηλικία είναι αυτές που θα καθορίσουν τη μελλοντική υγεία του παιδιού.

Ας δούμε πρακτικά τους πέντε πυλώνες στους οποίους μπορούν να επενδύσουν οι γονείς από σήμερα.

Πυλώνας 1: Διατροφή – Το «Premium» καύσιμο του εγκεφάλου



Η διατροφή δεν είναι απλώς για να χορτάσει το παιδί, είναι το καύσιμο του οργανισμού του.

Ποικιλία και συμμετοχή: Προσφέρετε ποικιλία φρούτων, λαχανικών και καλών λιπαρών, κάνοντας την αρχή εσείς οι ίδιοι.

Η υπομονή είναι κλειδί: Χρειάζονται 10-15 εκθέσεις σε μια νέα τροφή για να τη συμπαθήσει ένα παιδί. Δοκιμάστε μικρές ποσότητες, χωρίς πίεση, συνδυάζοντάς τες με κάτι που ήδη αγαπά.

Πείτε «όχι» στη ζάχαρη: Αποφύγετε όσο μπορείτε τη ζάχαρη και τα συντηρητικά. Ο εγκέφαλος των παιδιών χρειάζεται «premium» καύσιμο για να αποδώσει.



Πυλώνας 2: Κίνηση – 60 λεπτά χαράς



Η άσκηση βελτιώνει τη διάθεση, τη συγκέντρωση, τα οστά και την καρδιά. Στόχος είναι τα 60 λεπτά κίνησης τη μέρα: περπάτημα, ποδήλατο, κυνηγητό ή ακόμα και χορός στο σαλόνι.



Πυλώνας 3: Ύπνος – Το «Restart» του οργανισμού



Στον ύπνο ο οργανισμός κάνει επανεκκίνηση: δυναμώνει το ανοσοποιητικό, «καθαρίζει» τον εγκέφαλο και επιδιορθώνει τις φθορές της ημέρας.

Διάρκεια: 8-11 ώρες ανάλογα με την ηλικία.

Τελετουργικό: Σταθερή ώρα, μπάνιο, χαμηλά φώτα και ένα παραμύθι βοηθούν τον εγκέφαλο να κάνει «προσγείωση».

Μακριά από οθόνες: Καμία οθόνη τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο.



Πυλώνας 4: Συναισθηματική ρύθμιση και άγχος



Το υψηλό άγχος και η αρνητική ψυχολογία επηρεάζουν άμεσα τον εγκέφαλο του παιδιού. Μελέτες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος ενός παιδιού με έντονο στρες μπορεί λειτουργικά να μοιάζει με εγκέφαλο ηλικιωμένου 80 ετών.

Μιλήστε για τα συναισθήματα: Δώστε τους όνομα και μάθετε στα παιδιά να κάνουν βαθιές αναπνοές μαζί σας. Η συναισθηματική ρύθμιση είναι η απόλυτη πρόληψη.



Πυλώνας 5: Κοινωνικότητα και Ασφάλεια



Οι φιλικές επαφές, τα παιχνίδια συνεργασίας και οι ποιοτικές στιγμές με τον γονέα χτίζουν αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση. Το αίσθημα ασφάλειας που πηγάζει από τη σύνδεση είναι το θεμέλιο της υγείας.

Η πρόκληση της οθόνης



Η χρήση των οθονών πρέπει να γίνεται με μέτρο, σε συγκεκριμένες ώρες, με ποιοτικό περιεχόμενο και –πάντα– με τον γονέα δίπλα στο παιδί.

Η Wellness Παιδιατρική δεν είναι κάτι εξωτικό ή ακατόρθωτο. Είναι η καθημερινότητα των παιδιών μας χτισμένη με μικρές συνήθειες που αλλάζουν τον εγκέφαλο, το σώμα και το μέλλον τους. Η αλλαγή ξεκινάει από σήμερα, με ένα μικρό βήμα.