Οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ κατέθεσαν λουλούδια και μία φανέλα στο σημείο της δολοφονίας του Κλεομένη (pics)

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί ακόμα ένα νεκρό, αυτή τη φορά μετά από συμπλοκή στην Καλαμαριά. Ο άτυχος νεαρός Κλεομένης που κατέρρευσε μετά από δολοφονική επίθεση από οπαδό του Άρη, κατέληξε βυθίζοντας στη θλίψη την «ασπρόμαυρη» οικογένεια, που έδωσε διά αντιπροσώπων το «παρών» στο σημείο της τραγωδίας, τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου της ομάδας.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, οι αρχηγοί της ομάδας Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς από κοινού με τον Χρήστο Ζαφείρη και τον Τεχνικό Διευθυντή της ομάδας, Χρήστο Καρυπίδη παρευρέθηκαν στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά, εναποθέτοντας λουλούδια και μία φανέλα με το όνομα Κλεομένης και τον αριθμό «20» στο αυτοσχέδιο μνημείο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανάρτησε δύο φωτογραφίες, μία με τους εκπροσώπους της πρώτης ομάδας, που βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και μία με τη φανέλα, που τοποθετήθηκε στο σημείο εις μνήμην του νεκρού Κλεομένη, που δολοφονήθηκε βάναυσα.

