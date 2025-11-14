«Οι αθώοι»: Ένα καυτό ερωτικό τρίγωνο στην Κέρκυρα του 20ου αιώνα έρχεται τον Ιανουάριο στο MEGA

Η μεγάλη παραγωγή, «Οι Αθώοι», μια δραματική σειρά εποχής, εμπνευσμένη από το κλασικό αριστούργημα του σπουδαίου Έλληνα λογοτέχνη Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος», έρχεται στο MEGA στις αρχές του 2026. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα έργα του συγγραφέα, όπου παρουσιάζεται ανάγλυφα η ζωή της αγροτικής Ελλάδας του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Ο τηλεθεατής θα ταξιδέψει στην Κέρκυρα εκείνη της εποχής, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου Κουτελιδάκη. Εκεί, ανάμεσα σε κατάφυτα τοπία και γάργαρα νερά, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα.





Το story

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα φτωχικό αγροτικό χωριό της Βόρειας Κέρκυρας, αλλά και στα άγρια τοπία της Ηπείρου. Ο Γιάννος ή Τουρκόγιαννος (Κώστας Νικούλι), είναι ένα νόθο παιδί που προέκυψε από τον βιασμό της Αρβανίτισσας μάνας του (Αμαλία Καβάλη), από έναν Τούρκο ληστή. Μεγαλώνοντας, τόσο εκείνος, ο ταλαιπωρημένος από την υποτίμηση των χωριανών, όσο και ο άσπονδος φίλος του Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) - ένας αντιφατικός χαρακτήρας με έντονες θετικές και αρνητικές πλευρές- είναι ερωτευμένοι με την παιδική τους φίλη, Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά Φαμέλη), μια κοπέλα με δυνατή προσωπικότητα και ιδιαίτερη, για την εποχή της, αίσθηση της ανεξαρτησίας.

Ωστόσο, η Μαργαρίτα, καθ’ υπόδειξη των γονιών της, (Μαρία Καλλιμάνη, Γιώργος Στάμος) παντρεύεται κάποιον άλλον, τον ήπιο και έντιμο Γιώργη Αράθυμο (Κίμων Κουρής). Κατά τη διάρκεια του γάμου της, όμως, ερωτεύεται τον Πέτρο, ο οποίος παράλληλα διατηρεί ερωτική σχέση με την φτωχή χήρα του χωριού Στεφανία (Λουκία Μιχαλοπούλου).

Όταν ο άντρας τής Μαργαρίτας θα βρεθεί δολοφονημένος, ο Γιάννος, ύστερα από την επιβαρυντική μαρτυρία του Πέτρου, θα συλληφθεί και θα καταδικαστεί ως ένοχος. Ο ίδιος, όμως, αυτοθυσιαστικός εξαιτίας του έρωτά του με τη Μαργαρίτα, δεν θα πάψει, μέσα στη φυλακή, να υποστηρίζει την αθωότητά του, κάτι που κινητοποιεί εκείνη να αναζητήσει τον πραγματικό ένοχο. Η αποκάλυψή του θα ανατρέψει τα πάντα...

Οι συντελεστές

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» που θα πάρουν σάρκα και οστά στη μικρή οθόνη ερμηνεύουν οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα και Λουκία Μιχαλοπούλου. Στον ρόλο του ερημίτη θα δούμε τον Χρήστο Καλαβρούζο. Το καστ πλαισιώνει και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.