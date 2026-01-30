«Οι αθώοι»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA

Μια κοινωνία συντηρητική, φοβική, εγκλωβισμένη στους άγραφους νόμους της τιμής και της σιωπής, πλαισιώνει τους τρεις δραματικούς ήρωες όπως τους εμπνεύστηκε ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και θα ζωντανέψουν στη μικρή οθόνη μέσα από τη συγκλονιστική σειρά του MEGA, «Οι Αθώοι» που ξεκινά την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (22.20) για να φωτίσει μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης.

Γύρω από τη Μαργαρίτα, τον Γιάννο και τον Πέτρο απλώνεται ένας κόσμος από πρόσωπα που κουβαλούν τις δικές τους πληγές και τα δικά τους πάθη. Άνθρωποι που παλεύουν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, στην ενοχή και στη λύτρωση. Γνωρίστε τους χαρακτήρες της σειράς εποχής του MEGA, που αναδεικνύει την αστείρευτη δύναμη της αγάπης και την τραγική ομορφιά της ανθρώπινης ψυχής.

ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΡΑΘΥΜΟΣ (Κίμων Κουρής)

Ο σύζυγος της Μαργαρίτας. Ένας άνθρωπος ήπιος και ευγενικός, η ενσάρκωση της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας. Ο Αράθυμος αγαπά τη Μαργαρίτα με αγνότητα και πίστη. Μα η καλοσύνη του γίνεται η ίδια του η μοίρα, όταν βρίσκεται άθελά του στο επίκεντρο μιας τραγωδίας που δεν προκάλεσε. Γίνεται θύμα της πλεκτάνης του Πέτρου και έρχεται σε ρήξη με τον Γιάννο.

ΑΡΕΤΗ (Αμαλία Καβάλη)

Η μητέρα του Γιάννου, γυναίκα που κουβαλά πάνω της το βάρος του κόσμου. Κακοποιημένη, κυνηγημένη και διωγμένη από την πατρίδα της, βρίσκει καταφύγιο στην Κέρκυρα. Μα το στίγμα της προκατάληψης την ακολουθεί. Φοβισμένη, παλεύει να προστατεύσει το παιδί της μέσα σε μια κοινωνία που δεν συγχωρεί το διαφορετικό. Όπως κι ο γιος της, πορεύεται στην αγάπη με την ψυχή καθαρή.

ΠΗΓΗ ΑΧΑΤΗ (Μαρία Καλλιμάνη)

Η μητέρα της Μαργαρίτας. Καλοσυνάτη και πρακτική γυναίκα. Μολονότι εκτιμά τις αντιλήψεις του άντρα της σχετικά με τους ανθρώπους και τη δικαιοσύνη, έχει σοβαρές ενστάσεις σε ό,τι αφορά στην διαπαιδαγώγηση της κόρη τους. Κι αυτό επειδή την καθοδηγεί ο φόβος για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η ζωή μιας χειραφετημένης γυναίκας μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία.

ΣΠΥΡΟΣ ΑΧΑΤΗΣ (Γιώργος Στάμος)

Ο πατέρας της Μαργαρίτας. Πιστός Χριστιανός, αλλά με την ουσιαστική έννοια, ξεχωρίζει για τις προοδευτικές κοινωνικές του ιδέες. Δίκαιος και αξιοπρεπής, αναγνωρίζει την ισοτιμία ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, ενώ δεν διστάζει να σταθεί δίπλα στην Αρετή και τον Γιάννο, αψηφώντας τα κακεντρεχή σχόλια των συγχωριανών του. Μαθαίνει γράμματα στη μοναχοκόρη του Μαργαρίτα δίνοντάς της έτσι την δυνατότητα να έχει τη δική της γνώμη.

ΒΕΝΕΤΑ (Ελένη Ζιώγα)

Η μητέρα του Πέτρου. Έχει μείνει χήρα από πολύ νεαρή ηλικία. Έξυπνη, δυναμική αλλά και χειριστική. Καημός της είναι να δει τον γιο της παντρεμένο και νοικοκυρεμένο. Τρέφει μεγάλη συμπάθεια για τη Μαργαρίτα, ενώ αντίθετα αντιπαθεί τη Στεφανία. Η αγάπη της για τον γιο της είναι απόλυτη. Πιστεύει πως μπορεί να τον προστατεύσει από τον κόσμο, όμως άθελά της τον οδηγεί στο σκοτάδι.

ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Λουκία Μιχαλοπούλου)

Όμορφη και νέα, από τότε που έχασε τον άντρα της αναζητά απεγνωσμένα την αγάπη σε διαφορετικούς συντρόφους. Ακολουθεί έναν δικό της κώδικα ηθικής και συγκινητικής τιμιότητας. Είναι ερωτευμένη με τον Πέτρο και γι’ αυτό γίνεται θύμα του. Η αρχικά ανταγωνιστική σχέση της με την Μαργαρίτα, θα καταλήξει μια ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης.

ΕΡΗΜΙΤΗΣ (Χρήστος Καλαβρούζος)

Μορφή μυστικιστική, ο Ερημίτης έχει απαρνηθεί τα εγκόσμια για να αγγίξει το θείο. Κατοικεί στα βουνά, σε αρμονία με τα ζώα και τη φύση, κι εκεί διδάσκει τον Γιάννο πως η αληθινή ελευθερία βρίσκεται στην αγάπη και στη συγχώρεση. Είναι ο πνευματικός καθρέφτης του ήρωα. Στο πρόσωπο του Γιάννου βλέπει την αθωότητα και την αγνότητα. Ο πνευματικός λόγος του, μας θυμίζει πως η λύτρωση έρχεται μόνο μέσα από την αγάπη.