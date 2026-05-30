Οι «άτυχοι» του τριημέρου γέμισαν τις παραλίες της Αττικής για τις βουτιές τους

Ιδανικές συνθήκες για μικρές και μεγάλες αποδράσεις δημιούργησε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι υψηλές θερμοκρασίες και ο καιρός οδήγησαν χιλιάδες εκδρομείς εκτός Αττικής.

Η αυξημένη έξοδος καταγράφηκε στους μεγάλους οδικούς άξονες και στα λιμάνια, καθώς πολλοί επέλεξαν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για λίγες ημέρες ξεκούρασης.

Ωστόσο, αρκετοί ήταν και εκείνοι που παρέμειναν στην πρωτεύουσα και αναζήτησαν μια γρήγορη απόδραση στις κοντινές παραλίες.

Σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, οι ακτές της Αττικής γέμισαν από λουόμενους που έσπευσαν να απολαύσουν τον ήλιο και να δροσιστούν στη θάλασσα.

Από τις πιο δημοφιλείς επιλογές αναδείχθηκαν ο Άλιμος και ο Φλοίσβος, με τις παραλίες να συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου από νωρίς.

Ξαπλώστρες, ομπρέλες και καλοκαιρινή διάθεση συνέθεσαν το καλοκαιρινό σκηνικό του τριημέρου.