Οι χαλαρές στιγμές του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη - Οι μαθητές, οι selfies και η... πρασόπιτα

Μια εικόνα της Θεσσαλονίκης των έργων, των σύγχρονων υποδομών και της καινοτομίας παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από βίντεο που ανήρτησε στα social media κατά τη σημερινή του επίσκεψη στην πόλη.

Αναφορά στα έργα που υλοποιούνται

Κατά την επίσκεψή του την Τρίτη 24/03, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην πόλη και είχε συναντήσεις με φορείς και υπεύθυνους των έργων.

Δεν έλειψαν οι χαλαρές στιγμές όπως η συνάντηση που είχε με παιδιά από την Αθήνα που είχαν πάει εκδρομή στην Θεσσαλονίκη, ενώ δεν έλειψαν και τα πιο ανεπίσημα στιγμιότυπα, με μαθητές να τον προσεγγίζουν για selfies και τον ίδιο να ανταποκρίνεται. Στο τέλος μάλιστα ο Πρωθυπουργός μάλιστα δεν έλειψε να δοκιμάσει και την παραδοσιακή πρασόπιτα.