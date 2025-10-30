Οι χειρότεροι οπαδοί στην Ευρώπη: H θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη pic)

Η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα κατάταξη Fair Play για τη σεζόν 2024/25, στην οποία αποτυπώνεται η συμπεριφορά των οπαδών σε όλες τις διοργανώσεις της. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 17η χειρότερη θέση στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 50 χώρες που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής, με συνολικά 7.951 βαθμούς σε 108 αγώνες.

Η σχετική λίστα δημοσιεύτηκε από τη σελίδα Football Rankings στο X (Twitter) και αφορά όλα τα παιχνίδια που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της UEFA, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, από την 1η Ιουλίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2025.

Για να συμπεριληφθεί μια χώρα στην κατάταξη, η εθνική της ομοσπονδία έπρεπε να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 54 αγώνες μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα. Το όριο αυτό προέκυψε από τον συνολικό αριθμό αγώνων της UEFA, διαιρούμενο με τον αριθμό των ομοσπονδιών-μελών που συμμετείχαν.

🤬 Worst behaviour of spectators in the 2024/25 European competitions, according to UEFA:



1⃣ 🇦🇱 Albania

2⃣ 🇭🇷 Croatia

3⃣ 🇷🇸 Serbia

4⃣ 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina

5⃣ 🇨🇾 Cyprus

6⃣ 🇹🇷 Türkiye pic.twitter.com/kntsG0FfKc — Football Rankings (@FootRankings) October 29, 2025

Η Ελλάδα, με βάση το συνολικό σκορ Fair Play, βρίσκεται στην 34η θέση αν διαβάσει κανείς τη λίστα από τις καλύτερες προς τις χειρότερες, αλλά στην 17η χειρότερη θέση αν η σειρά είναι αντίστροφη.

Στην κορυφή της λίστας, δηλαδή εκεί όπου η συμπεριφορά των οπαδών κρίνεται υποδειγματική, βρίσκονται τα Νησιά Φερόε, με 9.136 βαθμούς σε 62 αγώνες. Ακολουθούν η Μολδαβία και το Καζακστάν, ενώ από τα μεγάλα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, η Αγγλία είναι η πιο πειθαρχημένη χώρα, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση της γενικής κατάταξης.

Στον αντίποδα, η χειρότερη συμπεριφορά καταγράφεται στην Αλβανία, που βρίσκεται στην τελευταία (50ή) θέση με μόλις 6.774 βαθμούς.

Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης, κάθε χώρα λαμβάνει από 1 έως 10 βαθμούς για τη συμπεριφορά των οπαδών της, ανάλογα με τον σεβασμό που επιδεικνύουν προς τους αντιπάλους, τους παίκτες, τους διαιτητές και τους υπόλοιπους φιλάθλους.