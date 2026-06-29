Οι χώρες της Ευρώπης με τις μεγαλύτερες κρατήσεις στους μισθούς - Η θέση της Ελλάδας

Οι διαφορές στη φορολογία της εργασίας παραμένουν μεγάλες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, επηρεάζοντας άμεσα το ποσό που καταλήγει τελικά στον τραπεζικό λογαριασμό των εργαζομένων. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν ένα έντονα διαφοροποιημένο τοπίο, με ορισμένα κράτη να επιβάλλουν σημαντικά υψηλότερες κρατήσεις από άλλα.

Η εικόνα προκύπτει από ανάλυση του Euronews Business, η οποία βασίστηκε στα στοιχεία της Eurostat για το 2025, που δημοσιεύθηκαν το 2026. Η μελέτη υπολογίζει το ποσοστό των καθαρών αποδοχών σε σχέση με τις ακαθάριστες, αποκαλύπτοντας το μερίδιο του εισοδήματος που απορροφάται από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Από την Κύπρο έως τη Ρουμανία με τεράστιες αποκλίσεις

Για έναν άγαμο εργαζόμενο χωρίς παιδιά που αμείβεται με τον μέσο μισθό, οι κρατήσεις κυμαίνονται από μόλις 15,1% στην Κύπρο έως 41,5% στη Ρουμανία, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στο 29,1%.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι μέσες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές ανέρχονται στις 37.958 ευρώ και οι καθαρές στις 26.929 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 11.000 ευρώ κατευθύνονται σε φόρους και λοιπές υποχρεωτικές κρατήσεις.

Μετά τη Ρουμανία, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Λιθουανία (39,1%), το Βέλγιο (37,6%), τη Σλοβενία (36,9%), τη Γερμανία (34,8%), τη Δανία (34%) και την Ουγγαρία (33,5%).

Eurostat / Euronews

Η Ελλάδα στις χώρες με τις χαμηλότερες κρατήσεις

Στον αντίποδα, η Κύπρος εμφανίζει τις μικρότερες κρατήσεις στην Ευρώπη, ενώ ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό μόλις 17%. Αυτό σημαίνει ότι λιγότερο από το ένα πέμπτο των ακαθάριστων αποδοχών αφαιρείται μέσω φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Χαμηλά ποσοστά καταγράφονται επίσης στην Τσεχία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Σλοβακία, όπου οι κρατήσεις παραμένουν κάτω από το 25%.

Τι κάνουν οι τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία εμφανίζει τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στις αποδοχές των εργαζομένων, καθώς οι κρατήσεις φτάνουν το 34,8%.

Ακολουθούν η Γαλλία με 26,2% και η Ιταλία με 24,1%, ενώ η Ισπανία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των τεσσάρων, στο 22,1%.

Η γενική εικόνα δείχνει ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης τείνουν να επιβαρύνουν λιγότερο την εργασία, σε αντίθεση με αρκετά κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου οι κρατήσεις παραμένουν αισθητά υψηλότερες.

Οικογένεια και παιδιά αλλάζουν τη φορολογική εικόνα

Η ύπαρξη παιδιών επηρεάζει σημαντικά τη συνολική επιβάρυνση, ιδιαίτερα στα νοικοκυριά με έναν μόνο εργαζόμενο.

Για ζευγάρι με δύο παιδιά και ένα εισόδημα, το ποσοστό των κρατήσεων κυμαίνεται από -3,3% στην Ελλάδα έως 33,4% στη Ρουμανία. Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι, χάρη σε οικογενειακά επιδόματα και φορολογικές επιστροφές, οι καθαρές αποδοχές ξεπερνούν ακόμη και τις ακαθάριστες. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Πολωνία, όπου το ποσοστό διαμορφώνεται στο -0,6%.

Eurostat / Euronews

Σε αυτή την κατηγορία νοικοκυριών, ο μέσος όρος στην ΕΕ περιορίζεται στο 8%, έναντι 29,1% που ισχύει για έναν άγαμο εργαζόμενο χωρίς παιδιά.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Ο οικονομολόγος του Tax Foundation, Άλεξ Μένγκντεν, επισημαίνει ότι η πραγματική επιβάρυνση της εργασίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον φόρο εισοδήματος, αλλά από το σύνολο των εισφορών και των κρατήσεων.

Όπως εξηγεί, η Δανία εμφανίζεται στις υψηλότερες θέσεις επειδή βασίζεται κυρίως στη φορολογία εισοδήματος, ενώ στην Πολωνία το μεγαλύτερο βάρος προέρχεται από τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την εργασία. Γι' αυτό, η συνολική φορολογική επιβάρυνση αποτελεί πιο αξιόπιστο δείκτη από τον φόρο εισοδήματος και μόνο.