Μαρία Σάκκαρη για την πρόταση γάμου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Είμαι πολύ τυχερή» (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο Περθ της Αυστραλίας, καθώς αγωνίζεται με τα χρώματα της Ελλάδας στο United Cup. Η μεγαλειώδης εμφάνισή της και νίκη (2-0 σετ) εναντίον της Ναόμι Οσάκα χάρισε στη «γαλανόλευκη» αποστολή μία πολύ σημαντική νίκη εν όψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Ωστόσο, μετά τον αγώνα και όταν όλοι ασχολούνταν με την επίδοσή της στο κορτ, ένας δημοσιογράφος ρώτησε την ελληνίδα πρωταθλήτρια για την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της και γιο του Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η Μαρία Σάκκαρη επέλεξε να απαντήσει με διακριτικό τρόπο, αναφέροντας: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που αγαπώ και με αγαπάει. Είναι εξαιρετικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο».

Την αποκάλυψη πως το ζευγάρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας έκανε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε την είδηση και η τελετή αναμένεται να διεξαχθεί το 2027.

Η ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις μίλησε, επίσης για τη σημασία της νίκης εναντίον της Οσάκα, δίνοντας το μήνυμα πως παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια της ελληνικής αποστολής εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Το «ναι» στην πρόταση γάμου του Μητσοτάκη

Υπενθυμίζουμε πως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Μαρίας Σάκκαρη από την Ελλάδα στην Αυστραλία, δημοσιεύθηκαν βίντεο στα οποία η ελληνίδα πρωταθλήτρια φορούσε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, αφού πρόκειται για κόσμημα της οικογένειας Μητσοτάκη, το οποίο ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα.

Το μονόπετρο δεν πέρασε απαρατήρητο, επίσης κατά την άφιξη της Σάκκαρη στο Περθ, με τους πλέον παρατηρητικούς να αναγνωρίζουν αμέσως το πολυτελές κόσμημα, επιβεβαιώνοντας πως η Σάκκαρη αποδέχθηκε την πρόταση γάμου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον οποίο βρίσκονται σε σχέση εδώ και πέντε χρόνια.